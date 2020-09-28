28.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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Брюссель решил наказать русских за строительство Крымского моста


В ЕС вводят новые санкции против лиц, имеющих отношение к строительству моста через Керченский пролив.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем Twitter заявил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк

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«Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе», – сообщил Джозвяк.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве анонсировали запрет Крымского моста через суд.

Кроме того, по словам исполнительного директора Украинского института будущего, многие украинцы до сих пор убеждены, что Крымского моста не существует.

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