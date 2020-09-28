Брюссель решил наказать русских за строительство Крымского моста
В ЕС вводят новые санкции против лиц, имеющих отношение к строительству моста через Керченский пролив.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем Twitter заявил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского моста. Решение будет официально оформлено позже на этой неделе», – сообщил Джозвяк.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве анонсировали запрет Крымского моста через суд.
Кроме того, по словам исполнительного директора Украинского института будущего, многие украинцы до сих пор убеждены, что Крымского моста не существует.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.