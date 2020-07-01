Украина собралась запретить Крымский мост через суд

01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев будет просить международный арбитраж засудить Российскую Федерацию за строительство Крымского моста и запуск по нему грузового железнодорожного сообщения.

Об этом в комментарии информационному агентству «Укринформ» заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Открытие железнодорожного сообщения через «Керченский мост» – очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный трибунал, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован трибунал», – отметила она.

По мнениюДжанпаровой, строительство Крымского моста, как и запуск по нему железнодорожного грузового сообщения, является противоправным и нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

«Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства», – подчеркнула киевский чиновник.

Замминистра иностранных дел Украины добавила, что на всех этапах строительства Россией моста Киев обеспечивал «надлежащее реагирование» – направлял в Москву ноты протеста и вводил санкции против физических и юридических лиц, причастных к его строительству.

Напомним, накануне бывший «представитель» президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин сообщил, что запуск грузовых поездов по Крымскому мосту улучшает логистику на полуострове, однако приводит к упадку ряда украинских портов.