01.07.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, Политика, Россия, Транспорт, Украина
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Украина собралась запретить Крымский мост через суд


Киев будет просить международный арбитраж засудить Российскую Федерацию за строительство Крымского моста и запуск по нему грузового железнодорожного сообщения.

Об этом в комментарии информационному агентству «Укринформ» заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Открытие железнодорожного сообщения через «Керченский мост» – очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный трибунал, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжение работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован трибунал», – отметила она.

По мнениюДжанпаровой, строительство Крымского моста, как и запуск по нему железнодорожного грузового сообщения, является противоправным и нарушает Конвенцию ООН по морскому праву.

«Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства», – подчеркнула киевский чиновник.

Замминистра иностранных дел Украины добавила, что на всех этапах строительства Россией моста Киев обеспечивал «надлежащее реагирование» – направлял в Москву ноты протеста и вводил санкции против физических и юридических лиц, причастных к его строительству.


Напомним, накануне бывший «представитель» президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин сообщил, что запуск грузовых поездов по Крымскому мосту улучшает логистику на полуострове, однако приводит к упадку ряда украинских портов.

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