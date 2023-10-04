Буданов провалил десант в Крым и попытался оправдаться «консервой»

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ФСБ опубликовала видео допроса попавшего в плен одного из участников неудачной ночной вылазки украинской ДРГ в Крым – как уже сообщалось, группа боевиков намеревалась высадиться на побережье на быстроходном катере и скутерах, но была раскрыта.

Пленный – здоровенный лысый детина, оказался брошен «побратимами» – перед пленением получил ранение, после задержания ему оказана медицинская помощь.

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Диверсант представился бывшим шахтером и заявил, будто бы целью десанта было фотографирование с флагом на берегу Крыма (всего скорее, врёт, ведь западная пресса накануне писала, что высадка украинцев на Тарханкуте 24 августа преследовала целью атаковать из гранатометов российскую РЛС, мешающую осуществлять обстрел Крыма ракетами Storm Shadow).

Интересно, что одновременно с видео с допросом пленного свой ролик опубликовала и украинская сторона. Ведомство Кирилла Буданова показало кадры ночной высадки на побережье с морских мотоциклов. Развернув желто-синий флаг, боевики повторяют сформулированный еще в 90-е годы клич УНА-УНСО: «Крым будет украинским или безлюдным».

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Таким образом, в очередной раз возникает вопрос – что еще нужно для компетентных органов России, чтобы признать террористической организацией ГУР Украины, угрожающей убийством и изгнанием русскому большинству населения полуострова.

Однако, похоже, украинский ролик оказался фейковой заготовкой. Авторы считающегося близким к крымским пограничникам канала «Два майора» сообщили, что российской стороне удалось захватить и боевое знамя диверсантов, и оно отличается от того, что на видео у подчиненных Буданова.

«На видео – «консерва» от ГУР Минобороны Украины. Сняли, по всей видимости, давно и под Одессой. На фото – реальный флаг, который ещё сегодня был у диверсантов. Подразделение ГУР «Артан», – поясняют «Два майора».

Так или иначе, но озвученная пленным цель вылазки в Крым ради фото выставляет украинские спецслужбы в идиотском свете.

«Вообще не удивлен, это и есть фирменный стиль «Мамкиного пирожка» Буданова. Смерть в обмен на слайды. Примерно тем же пыталось заниматься его стадо в конце весны-начале лета на Белгородчине. По итогу потеряли множество техники и личного состава, но фото сделать успели. Это не говорит о том, что у ГУР нет высокопрофессиональных бойцов, они у него, к сожалению, есть. Я всего лишь обращаю внимание на маниакальную тягу «Мамкиного пирожка» к фотоотчетам, ради них он готов практически на все», – пишет военный аналитик Герман Куликовский, автор телеграм-канала «Старше Эдды».

Схожую оценку озвучивает и политолог Семен Уралов:

«16 человек отправили на смерть для того, чтобы с флагом сфотографироваться. Если бы этот не выжил – никто бы и не узнал. На что и расчет. Ни разу не удивлен. Напоминаю, что целью всего этого является производства картинки для сериала. Новаторство сериала в том, что актеры одноразовые».

Телеграм-канал «Рыбарь» Михаила Звинчука напоминает, что попытка десанта на побережье Крыма была кульминацией комбинированной атаки на полуостров минувшей ночью – сначала российской ПВО удалось сбить украинскую ракету «Нептун» возле Тарханкута, затем – еще одну в Инженерной балке Севастополя (городские власти утверждали, что это дрон). Обломки «Нептуна» повредили несколько гражданских автомобилей.

Как и прежде, в воздухе над Черным морем в этот момент находился американский дрон-шпион, отслеживавший действия украинской прокси-армии НАТО.