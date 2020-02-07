07.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Венгрия, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Будапешт берёт под крыло венгерских педагогов Закарпатья – объявлена встреча в Киеве


Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил озабоченность дискриминационной политикой Киева по отношению к национальным меньшинствам.

Об этом он заявил в ходе совместного брифинга во время своего визита в Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без сомнения, в наших двухсторонних отношениях (с Украиной – прим. ред.) есть один, но достаточно сложный вопрос. Это касается закона об образовании, и потому я очень благодарен, что имел возможность сегодня встретиться не только с министром иностранных дел, а также с пани министром образования.

Мы понимаем, что Украина хочет, чтобы все её граждане, где бы они ни жили на территории страны, говорили на украинском языке. А мы хотим, чтобы венгры, которые живут в Закарпатье, имели возможность сохранить свой родной язык», – отметил он.

По мнению венгерского министра, Киев сможет продолжать украинизацию так, чтобы это не затронуло проживающих в Закарпатье Венгров. По его словам, министр образования Украины Анна Новосад пообещала разобраться с этой проблемой.

«И мы считаем, что этих двух целей можно достичь одновременно. Нам кажется, что это вопрос методологического характера.

Поэтому мы сделали два предложения, и попросил пани министра образования, чтобы Украина продумала их. Мы договорились, что пани министр срочно примет у себя представителей общества педагогов Закарпатья, и в результате этих переговоров будет достигнуто решение», – резюмировал Сийярто.

Напомним, накануне чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша на Украине Бартош Цыхоцки возмущался, что украинцев в Польше не притесняют, в то время как полякам на Украине жить становится все сложнее.

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