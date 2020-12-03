03.12.2020, Киев, Игорь Петров
 
Венгрия, Закарпатье, НАТО, Политика, СБУ
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Будапешт ставит крест на евроатлантических хотелках Киева


Украина снова испортила отношения с Венгрией и та опять будет блокировать шаги Украины по направлению к НАТО.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог-международник Украинского института политики Владимир Воля, комментируя скандал вокруг исполнения депутатами Сюртовской ОТО гимна Венгрии, обысками, проведенными в венгерских организациях СБУ, и появлением ролика, в котором украинский неонацист угрожает венграм.

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«Месяц назад [глава МИД Украины] Кулеба говорил, что договорился с венгерской стороной «перевернуть страницу» после истории с призывом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто к жителям Закарпатья отдать свой голос за «Партию венгров Украины». Уже тогда звучало это сомнительно. А сейчас можно сказать однозначно, что Венгрия продолжит такие действия в отношении Украины, как блокирование комиссии НАТО-Украина и прочее. Уже Сийярто заявил, что они будут это делать.

Венгерская сторона делает акцент на обысках, проведенных СБУ в венгерских организациях. Тему обысков Будапешт может с большим эффектом использовать в своих интересах. Понятно, что это – деятельность официальных государственных структур Украины и из-за нее Венгрия будет блокировать дальнейшие шаги Украины по направлению к НАТО. Венгрия также может использовать эпизод с распространением ролика, в котором человек в камуфляже и балаклаве угрожает депутатам», – сказал политолог.

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