«Будем воевать до последнего русского солдата» – кровавый пастор

14.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Война на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Киев не отвоюет потерянные ранее территории.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов» заявил бывший глава Совбеза Украины Александр Турчинов, который недавно возглавил предвыборный штаб партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов также раскритиковал действующую власть за то, что на вооружение не принимаются распаренные при нем ракетные комплексы «Ольха» и «Нептун», которыми Украина собиралась бить вглубь территории России.

«Война не закончилась, война продолжается. На протяжении этого года не закупили ни одного снаряда, на протяжении этого года, несмотря на то, что за счет того, что мы в 19-м году профинансировали испытания самых лучших украинских ракет и крылатых ракет, вспомните испытания «Нептуна», модернизированную «Ольху» испытали и уже взяли на вооружение, но ни одного заказа.

Украине не нужно защитить себя со стороны Черного и Азовского моря? Украине не нужно контролировать ситуацию в Крыму и наносить удар в любую точку Черного моря? Это для нас жизнь, это для нас защита – ни одной ракеты не заказано. Ни одной «Ольхи» не заказано.

И в этих условиях нам рассказывают, что все равно мы закончим войну. Господин Зеленский, я еще раз вам напоминаю – война не закончится пока мы не освободим последний метр украинской земли. Пока последний российский солдат будет или уничтожен или выброшен за границы Украины. Только тогда можно говорить о завершении войны»,- заявил Турчинов.

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