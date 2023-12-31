Будем воевать с русскими последней лопатой в последнем углу Украины – Арестович

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Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, заигрывающий в последнее время с «пророссийским» электоратом, предостерёг, что самостийные патриоты не согласятся на капитуляцию перед Россией.

Сам Арестович всячески одобряет такую бескомпромиссную позицию и, сам давно уже находясь в США, обещает сопротивление земляков до последнего патрона.

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«Русские включили длинную волю, и тут вопрос, кто кого перевалит. Я могу быть скептиком по любому вопросу, но не по вопросу воли. Я буду настаивать на длинной воле, чтобы мы перевалили любую по длине волю Кремля. Поэтому они будут стрелять в нас, мы будем стрелять в них, всё как обычно. Я думаю, нам воли хватит», – сказал Арестович в эфире канала киевского журналиста Василия Голованова.

«Уж точно ни в каком варианте не является приемлемым, когда мы им сдаёмся. Ни при каком варианте, это технически невозможно. От этого варианта надо отмахиваться последней лопатой в последнем углу Украины. Ни в коем случае, это неприемлемо. Поэтому помахаемся, куда деваться», – подытожил экс-советник Зеленского.

Напомним, Алексей Арестович ранее неоднократно заявлял, что Украина не имеет никаких шансов победить Россию на поле боя: ей остаётся только тянуть время за счёт выпрашивания помощи у Запада.