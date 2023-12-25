«Метит в лидеры бело-голубых» – Арестович уже вовсю готовится к победе России

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 20:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина


Находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который уже неоднократно менял взгляды и подстраивался под политическую конъюнктуру, сейчас начал готовиться к окончательной победе России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, который уже неоднократно менял...

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Ведущий попросил прокомментировать предложение Алексея Арестовича объединиться Украине и России против Запада.

«Это нереалистично. Это ещё одна политтехнологическая уловка. И прагматичных задач у этой технологии несколько. И при этом, в зависимости от того, как будет развиваться политическая конъюнктура, он будет объяснять, почему он это сказал.

Помните, Арестович как-то сказал: «Да, я вам врал много лет, но врал ради победы». В начале войны он был флагманом для красно-чёрной «патриотической» части нашего общества. А сейчас он пытается стать лидером бело-голубых, наиболее непатриотических с точки зрения украинского национализма.

А потом, если всё будет развиваться по российскому сценарию, Арестович скажет следующее: «Я был прав, нам надо было раньше мириться с Россией, мы бы сохранили страну», и тому прочее», – сказал Бортник.

Политолог подчеркнул, что в случае чего Арестович также может найти какое-то глупое оправдание, как это бывало уже не раз.

«Если всё пойдёт не по российскому сценарию, он просто скажет: «Я проводил разведку боем и пытался внедриться туда, чтобы защищать Украину». Или заявит, что пытался так шантажировать Запад, который не оказывает Украине надлежащей помощи», – добавил он.

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