«Будет очень кроваво – ситуацию может взорвать одна провокация» – киевский журналист

07.04.2021, Москва, Владимир Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский и его окружение находятся в неадекватном состоянии, а потому в любой момент может произойти короткая, но очень кровавая провокация.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Они так пугали, хотели запугать Донбасс, что когда им погрозили в ответ, они испугались сами, и началась эта беготня, звонки Зеленского в НАТО, попытки организовать какую-то мобилизацию…

На самом деле, они испугались так, что у них начались, извините, элементарные видения. Написание книги «Как спасти Украину от русской орды, не привлекая санитаров». А именно санитары нужны господину Кравчуку, который спит с автоматом на старости лет, хотя должен с валидолом или валерианой спать.

Все остальные солдаты видят окружение полумесяцем конно-подводных бурят на подводных крыльях, которые идут завоёвывать Украину из Донбасса. Это реальное сезонное обострение, которое происходит в Укриане. Как только весна, так сразу конные буряты представляются», – сказал Скачко.

Однако он добавил, что положение на фронте настолько напряженное, что одна единственная провокация может взорвать ситуацию.

«Она может случиться, потому что люди сидят в окопах по разные стороны, держа палец на пусковом крючке. Когда случится эта провокация, она будет короткой, но она будет очень кровавой…Будет очень кроваво, а вот этого очень не хотелось бы, несмотря на абсолютно неадекватные поведения этих людей, которые, собственно, уже практически наговорили себе на тюрягу», – заключил Скачко.

Напомним, ранее глава ДНР заявил, что если Украина начнёт военную операцию против Донбасса, то неизвестно, как далеко защитники республик продвинутся в контратаке и где они остановятся. Также он намекнул, что ЛДНР крайне не хватает Харькова, Одессы, Херсона и других городов Новороссии.