«Будет только нарастать и усугубляться», – МИД РФ не обещает ничего хорошего соотечественникам на Украине

22.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

За последние годы значительно усилилась кампания по дискриминации, притеснениям, голословным политизированным обвинениям в судах против российских соотечественников и граждан за рубежом, особенно на Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Андреев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«К сожалению, в последние годы количество случаев с нарушением прав российских граждан и соотечественников за рубежом растёт в своём числе, это политически мотивированные нарушения со стороны властей соответствующих государств. Факты задержания российских граждан за рубежом, нарушения в соблюдении прав в местах содержания под стражей. Также воспрепятствование деятельности российских журналистов, в частности применительно к ситуации на Украине, ситуации с преследованиями украинскими властями, и агрессия со стороны украинских националистов в отношении гражданских активистов, выступающих за поддержание связей с Россией, русский язык и литературу», – отметил Андреев.

В свою очередь, уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил о необходимости защищать российских граждан за рубежом на государственном уровне.

«Мы были бы рады, если бы не было необходимости в правозащитной работе за рубежом, но она, к сожалению, будет только нарастать и усугубляться. Потому что против российских соотечественников и российских граждан, кампания дискриминации, притеснения, голословных политизированных обвинений в судах будет продолжаться. Этому нужно противостоять, естественно, на государственном уровне – это задача государственных органов, в том числе и МИД. Но есть задачи, которые могут быть решены только вмешательством уникального правозащитного механизма – Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который будет действовать ресурснообеспеченно и смело», – заверил чиновник.