«Будете купаться в слезах матерей!» – Зе-Рада трижды провалила голосование за отмену игорного бизнеса

21.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада провалила голосования за три альтернативных постановления № 2285-д-П, 2285-д-П1 и 2285-д-П2 об отмене принятого накануне закона о легализации игорного бизнеса.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документы были внесены депутатами от фракций «За будущее», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа – За Жизнь». По словам члена партии «ОПЗЖ» Виктории Гриб, данный закон принимался с многочисленными нарушениями регламента, что является более чем веским основанием для его отмены.

В свою очередь, парламентарий от фракции «За будущее» Анна Скороход заявила, что легализация игорного бизнеса уничтожает украинскую нацию.

«Землю вы продали, распродажу предприятий организовали, малый и средний бизнес похоронили, страну превратили в сырьевой придаток, банковскую сферу слили за копейки, встали на колени перед МВФ, людей довели до полного отчаяния.

Сейчас ещё закончите медицинскую реформу, и на Украине останется около десяти миллионов человек для обслуживания казино и работы проститутками. Ведь азартные игры, где попало, вы уже легализовали, ещё и проституцию предложили легализовать. А то, как это – казино без проституток. Может, мы им там ещё и отдельную ложу организуем?

Вы легализовали казино онлайн с рекламой, где попало, ничего уже нельзя посмотреть в Интернете без каких-нибудь ставок и игр. Вы уничтожаете нацию, наших детей. Я понимаю, что они для вас «низкого качества», но, несмотря на это, нельзя давать ход этому закону в редакции, которая хуже, чем была в первом чтении.

Потому что вы будете купаться в слезах матерей, родителей, детей, жен и мужей, родные которых зависят от азартных игр!», – возмутилась она.

После чего в ходе голосования были рассмотрены все три документа, однако ни один из них не набрал даже сотни голосов «За». Закон о легализации игорного бизнеса не был отменён.

Напомним, ранее в Донецке рассказали, что игорный бизнес обеспечит Владимиру Зеленскому и его команде богатое и сытое будущее даже в случае политического краха.