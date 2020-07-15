Легализация казино позволит «слугам» жировать после политического краха

15.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

После принятия Верховной радой закона о легализации игорного бизнеса, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его депутатам осталось разве что легализовать наркотики, проституцию и торговлю органами, чтобы задействовать все механизмы выкачки средств и ресурсов из людей и страны в целом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Вчера депутаты Верховной рады Украины поддержали закон о легализации игорного бизнеса. При этом удивительное единство продемонстрировала пропрезидентская фракция, что свидетельствует о личной заинтересованности Зеленского и его ближайшего окружения.

В частности, речь идет о масштабном проекте города-казино «Дунайя», строительство которого задумал Зе в Одесской области. И ничего, что реализация проекта разрушит заповедную экосистему. И ничего, что в силу недостаточно строгой системы ограничений игроманы будут оставлять ни с чем себя самих и своих близких», – заявил Муратов.

При этом, по его словам, то, что многомиллионные доходы казино по принятому закону не смогут контролировать, и они станут способом легализации теневых средств – так же никого не интересует.

«Зато Зеленский и его «слуги» обеспечат себе долгое и сытое будущее даже в случае политического краха, который, судя по всему, уже не за горами. Это было характерно для его предшественника, который многократно увеличил свое состояние за годы президентства. Это же демонстрируют и другие выдвиженцы Майдана, которые вполне успешно обустроили свою жизнь – в отличие от рядовых граждан Украины, чье положение год от года только ухудшается.

Экономический кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, массовые увольнения и безработица, снижение доходов, рост тарифов на коммунальные услуги и цен на товары. И на фоне этой чумы – пир – принятие закона о легализации игорного бизнеса», – добавил общественник.

Он отметил, что Зеленскому и его «слугам» осталось разве что легализовать наркотики, проституцию и торговлю органами, чтобы задействовать все механизмы выкачки средств и ресурсов из людей и страны в целом.

«Именно против такого варварского колонизаторского отношения к Родине выступил Донбасс в 2014 году и продолжает отстаивать право жить на своей земле по своим законам и согласно своим устоям, а не плясать под дудку западных кукловодов, постепенно превращающих граждан Украины в бесправных и бессильных рабов», – подытожил Муратов.