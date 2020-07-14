Зеленский легализовал игорную мафию

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Контролируемая Владимиром Зеленским Верховная рада после двух рабочих недель обсуждения поправок, приняла во втором чтении и в целом скандальный законопроект о легализации игорного бизнеса.

Соответствующее решение было утверждено в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой документа выступила бывшая премьер-министр Украины, депутат украинского парламента Юлия Тимошенко. Она заявила, что закон об игорном бизнесе нарушает государственный суверенитет

«Протягивается закон об игорном бизнесе, который даёт возможность в любой точке Украины – возле школ, детских садов, учебных заведений, жилищных массивов, организовать всеохватывающий игорный бизнес – как в системе оффлайн, так и в Интернете – казино и букмекерские канторы.

И они объявили, что это великое благо для Украины, потому что это принесёт в бюджет четыре миллиарда гривен! Раньше я говорила, что для того, чтобы они получили четыре миллиарда гривен в бюджет, надо чтобы народ Украины проиграл сорок миллиардов гривен. Но я ошибалась. Наши эксперты просчитали полностью весь закон о налогообложении игорного бизнеса. И для того, чтобы, как говорить президент, засчитать в бюджет четыре миллиарда гривен, нужно чтобы украинцы проиграли 82 миллиарда гривен.

Это будет вытянуто с карманов людей, семей, в том числе и с карманов людей, больных зависимостью от игорного бизнеса. Вы знаете, что ВОЗ определила, что зависимость от игорного бизнеса – это болезнь, называется лудоманией. И она страшнее и наркомании, и алкоголизма.

Но этот закон принимается, и он приведёт к тому, что наши люди, наши дети, будут в зоне риска. Лудомания приводит к самоубийствам, разрушению семей, и так далее.

Но в этом законе они хотят не только внутреннюю мафию обеспечить миллиардами. Они также приглашают мафию со всего мира, потому что дают возможность иностранным корпорациям принимать участие в доении наших семей в системе игрального бизнеса.

Также в этом законе предлагается, по сути, снятие налогообложение с игорного бизнеса. И теперь представьте – украинцы тяжело работают, зарабатывая эту несчастную копейку для своей семье, а мафии этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто отобрать у людей эти деньги незаконным образом», – возмутилась Тимошенко.

В ходе голосования документ поддержали 248 парламентариев из 387 присутствующих. Законопроект был принят во втором чтении и в целом. Отметим, что «за» проголосовали только фракции «Слуга народа» и «Доверие».

Напомним, Киев начал заранее готовиться к легализации игорного бизнеса. Так, несмотря на вторую волну пандемии и глобальный кризис, под Одессой анонсировали строительство большого города-казино «Дунайя».