«Будут ещё аресты» – одним севастопольским шпионом история не закончится

30.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Одним задержанием российского военного в Севастополе, который собирал и передавал в ГУР Минобороны Украины информацию, составляющую военную тайну, дело не ограничится – российские спецслужбы будут «раскручивать» всю агентурную сеть, связанную с разоблачённым шпионом.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

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«Понятно, что ГРУ Украины в первую очередь является организацией, которая чётко получила задачу по проведению диверсий, а может даже терактов на территории России и, прежде всего, в Крыму.

Ввиду сложности проникновения, они занимаются вербовкой военнослужащих российской армии, тем более, что необходимо вспомнить, что у нас была ситуация, когда Крым переходил в состав России, некоторые военнослужащие украинской армии добровольно перешли в состав российской и стали гражданами России, приняли российскую присягу и так далее. Остались ещё связи.

Потом, даже если мы говорим, что это может быть не тот военнослужащий, который перешёл из украинской армии, он, тем не менее, мог иметь каких-то друзей из украинской армии.

Раньше, например, располагались вместе российские и украинские воинские подразделения в Крыму. Как раз на этих социальных коммуникациях ГРУ Минобороны Украины и строят систему этой самой террористической сети и шпионской сети заодно – как раз на территории Крыма. Они создают так называемые спящие ячейки, которые в определённый момент начинают действовать», – заявил Перенджиев.

Он отметил, что в случае данного задержания ФСБ отработала очень оперативно, причём, на предупреждение.

«Есть вероятность того, что в августе именно эти «спящие группировки», диверсионные группы, которые сформированы со стороны Украины, могут начать действовать против России. Они могут получать команды и информацию по различным каналам – информационные технологии на сегодня настолько изощрены, что с этим проблем нет, можно и зашифрованным языком передавать сведения и получать отчётность.

Поэтому выскажу предположение, что, скорее всего, арестом одного не закончится, будет раскручиваться вся, если не сеть, то хотя бы ячейка, в которой он состоял, он вряд ли был один.

Будут проверяться компетентными органами его связи, с кем встречался, и, скорее всего, мы будем получать информацию о задержании новых лиц. Это могут быть и военнослужащие, и гражданские лица именно на территории Крыма. Кстати, не исключено, что и даже на черноморском побережье Краснодарского края», – спрогнозировал политолог.

Кроме того, член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин согласился с коллегой в том, что основная причина данных проблем состоит именно в «украинском наследии» Крыма.

«25 лет Украина была в Крыму и Севастополе, 25 лет Черноморский флот и ВМС Украины каким-то образом взаимодействовали, доходило даже до родственных связей – муж и жена в разных ведомствах и так далее.

Потом, надо учитывать, что многие с украинских ВМС перешли на Черноморский флот, то есть, всё взаимосвязано, какие-то связи остались. Конечно, не так много времени прошло – шесть лет всего после Крымской весны. Бывают задержания и в Крыму, не только в Севастополе.

То есть, контрразведка работает и работает, очевидно, эффективно. Где-то предотвращает, где-то бесед хватает и прочее», – отметил в комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт.

«Я думаю, что здесь плановая работа идёт в противодействии двух спецслужб – СБУ и нашей ФСБ. Думаю, с учётом того, что там сейчас творится, и заявлений Украины, это противодействие будет продолжаться и далее. Это знак, что наши чекисты начеку, потому что, всё-таки, за этим человеком, судя по всему, стоит семья и прочее.

А остальным всяко-разным ребятам, колеблющимся, дали знак, что всё под контролем и все начеку», – добавил Василий Дандыкин.