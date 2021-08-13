«Будут финансировать АТО» – в Киеве хотят направить в Москву украинских рэкетиров

13.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев должен восстановить торговые отношения с Россией для того, чтобы у украинских бандитов была возможность заниматься рэкетом в Москве и передавать награбленные деньги националистам на борьбу с русскими.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политтехнолог Петр Охотин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были вопросы, можем мы торговать с Россией или нет. Но если мы к этому прагматически подходим, понятно, что мы даем ресурсы. К примеру, когда была первая чеченская кампания, было нормально, когда у чеченцев один брат занимался рэкетом в Москве и передавал другому в Чечню на борьбу чеченским борцам за независимость, которые убивали российских солдат. Я не был бы против, если бы украинские организованные преступные группировки занимались рэкетом в Москве», – сказал Охотин.

Напомним, ранее в Харькове произошло задержание членов харьковской ОПГ, связанной с Нацкорпусом, которые занимались рэкетом.

Кроме того, не так давно в Одессе задержали главу местного «Автомайдана» Евгения Резвушкина, правоохранители подозревают его в вымогательстве.