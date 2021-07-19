19.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Киев, Происшествия, Украина
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Бумеранг злорадства над Крымом: Киев уходит под воду

Новости УкраиныМощный ливень в Киеве затопил две станции метро, многих пассажиров пришлось эвакуировать. Об этом...

Мощный ливень в Киеве затопил две станции метро, многих пассажиров пришлось эвакуировать.

Об этом сообщают местные СМИ и интернет-ресурсы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, из-за потопа закрыта на вход и выход станция метро «Берестейская», а также частично – «Академгородок», в переходе которого образовался настоящий водопад.

«Станция метро «Берестейская» закрыта на вход и выход. Произошло попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты…



Станция «Академгородок», Вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам. Попадание воды в кассовый зал станции», – сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

Стоит отметить, что ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов публично во время официального выступления злорадствовал по поводу сильнейшего наводнения в Крыму, отмечая, что «полуостров получил то, что хотел». При этом вскоре после его слов непогода обрушилась на Львов – сильнейший ливень с ураганом валил деревья на автомобили и вырывал электропровода.

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