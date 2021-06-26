Бумеранг прилетел: Львов накрыл сильнейший ливень с ураганом

26.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Главный город Галиции Львов пожинает последствия сильнейшего ливня с ураганом, который вчера накрыл город и оставил за собой поваленные деревья и порванные электропровода. Дождевая вода вперемешку со стоками из прорванной канализация затопила львовские улицы.

Об этом сообщают местные СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по информации МЧС, днем 25 июня всего за полчаса во Львове выпало 60 процентной месячной нормы дождя. Было подтоплено 11 жилых домов, 23 приусадебных участка и другие здания, ветром частично повреждены 12 крыш, несколько деревьев упали на автомобили. Из-за отключения света в городе остановился электротранспорт. По состоянию на 26 июня продолжаются работы по откачке воды.

«Просьба по возможности оставаться дома, или в безопасных помещениях и избегать мест у конструкций и деревьев», – призывал мэр города Андрей Садовой.

Кроме того, сегодня ураган прошёл в соседнем областном городе Ровно. Стихия повредила несколько крыш и авто, а также травмировались два человека. Спасатели убрали 180 поваленных деревьев. По области частично повреждены крыши 13 жилых домов.

Отметим, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время официального выступления публично злорадствовал по поводу сильнейшего наводнения, которое произошло в Крыму, отмечая, что «полуостров получил то, что хотел».