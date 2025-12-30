Деградация государственного управления на Украине достигла своего апогея.

С этими словами сложно спорить, но есть пикантная деталь: к соответствующему выводу в статье для издания «Зеркало недели» приходит действующий украинский дипломат – посол в Японии Сергей Корсунский, задача которого вроде защищать свою страну на международной арене.

Автор считает, что для настоящих гарантий безопасности «не нужно быть большим государством — нужно идти по пути Северной Кореи».

Досталось от него и России, и Китаю, и США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народ, читающий больше всего в мире», оказался наиболее пригодным для тотального преобразования в ватное стадо. Цивилизация, которой тысячи лет, исчезла под толстым пластом современного коммунистического маразма, а «лучезарный град на вершине горы» превратился в одну большую башню Трампа», – упражняется в завуалированном злословии Корсунский.

Далее пришел черед страны, назначившей его послом.

«В Украине деградация государственной системы управления, и без того хромающей на обе ноги с момента избрания Кравчука президентом, достигла апогея. Даже роялисты и фанатики отдельных политиков, пропоненты неограниченного капитализма и олигархи, депутаты всех прошлых и будущих созывов уже взывают о необходимости наконец разработать новую Конституцию, сформировать сбалансированную и уравновешенную систему власти, создать настоящие, а не фейковые политические партии, сформулировать принципы социального договора, которые объединили бы нации, но воз и ныне там», – подчеркивает дипломат.

По его мнению, украинское руководство с 2022 года тиражировало бесполезные планы и формулы.

«Казалось бы, за четыре года войны мы прошли все круги ада — от победы за два месяца от Арестовича, череду победных саммитов и единственно верных формул мира, заявлений в поддержку Украины, которыми теперь можно покрыть Землю вдоль экватора, до необходимости искать компромисс со своей совестью и народом. Но все равно любимые развлечения — гадание на фамилиях, политические прогнозы на основе того, двигает ли правой рукой Путин и как именно стоит в кадре его кресло, брился ли Уиткофф перед встречей в Майами и почему он улыбается Путину, а не Умерову, — никуда из общественного дискурса не делись. К счастью, мышление как способ существования белковых тел еще не умерло, но отчаянно борется за выживание», – выносит приговор и власти, и украинскому обществу Корсунский.