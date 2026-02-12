Зеленский не собирается капитулировать даже перед Трампом – украинский политолог
Диктатор Владимир Зеленский надеется, что Европа сможет убедить Дональда Трампа отказаться от достигнутых между Россией и США договоренностей о принципах урегулирования украинской войны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.
Ведущий спросил, может ли украинская делегацию отправиться в Москву на переговоры. Эксперт ответил, что этот вопрос, вероятно, будет решаться в ходе переговоров представителей Украины в США, но Зеленский надеется на ряд событий, которые смогут переиграть ситуацию.
По мнению Бондаренко, украинский диктатор рассчитывал на разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, после чего якобы должна была появиться новая стратегия ЕС, а европейцы переубедят Трампа «пересмотреть дух Анкориджа».
«Заявления Лаврова – это предупреждение США, что мы не согласимся на пересмотр. Эта критика, что Зеленский вместе с европейцами попытались изнасиловать дух Анкордиджа, то просто посыл к США, что мы не примем другого варианта: было 28 пунктов, никаких 20 мы не принимаем», – отметил эксперт.
По его словам, Зеленский все-таки надеется, что будет определённый перелом в пользу Украины, но если этого не произойдет, тогда придется исходить из того, что Европа беспомощна и ничего не может предложить Киеву.
«В той ситуации Зеленский понимает, что Если Европа ничего не сможет предложить, то придется согласиться на вариант США. Зеленский воспринимает это не как капитуляцию перед Россией, а как капитуляцию перерд США», – добавил Бондаренко.
