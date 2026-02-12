Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Владимир Зеленский надеется, что Европа сможет убедить Дональда Трампа отказаться от достигнутых между Россией и США договоренностей о принципах урегулирования украинской войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий спросил, может ли украинская делегацию отправиться в Москву на переговоры. Эксперт ответил, что этот вопрос, вероятно, будет решаться в ходе переговоров представителей Украины в США, но Зеленский надеется на ряд событий, которые смогут переиграть ситуацию.

По мнению Бондаренко, украинский диктатор рассчитывал на разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, после чего якобы должна была появиться новая стратегия ЕС, а европейцы переубедят Трампа «пересмотреть дух Анкориджа».

«Заявления Лаврова – это предупреждение США, что мы не согласимся на пересмотр. Эта критика, что Зеленский вместе с европейцами попытались изнасиловать дух Анкордиджа, то просто посыл к США, что мы не примем другого варианта: было 28 пунктов, никаких 20 мы не принимаем», – отметил эксперт.

По его словам, Зеленский все-таки надеется, что будет определённый перелом в пользу Украины, но если этого не произойдет, тогда придется исходить из того, что Европа беспомощна и ничего не может предложить Киеву.