«Был совок, теперь жлобок» – полицейщина стала неотъемлемым атрибутом Украины

Вадим Москаленко.  
13.01.2026 18:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 333
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Криминал, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


На Украине в руках одних и тех же коррупционеров и бандитов сосредотачивается как гражданский, так и военный админресурс.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по назначению губернаторов, у нас таки полицейское государство. Вот, тот же Днепропетровский глава военной и гражданской администрации – достаточно посмотреть на декларацию, чтобы понять, что там далеко не все стыкуется, что человек лукавит.

А когда в одних руках сосредотачивается как полицейский контроль, организационные возможности, и ресурсные возможности – понятно, что здесь не стоит ожидать каких-то перемен к лучшему, потому что система остается той же, но только теперь с большим элементом полицейщины», – сказал Золотарев.

«И, знаете, у нас же так рьяно борются с совком, но за эти годы умудрились аккумулировать все худшее, что было, за что ругают совок. Но отринув все, что было позитивного, тем не менее, вот такой комплекс остался.

Ну, был совок, теперь – жлобок. Ну а режим полицейщины, он является неотъемлемым атрибутом новой нормальности Украины», – подытожил укро-эксперт.

