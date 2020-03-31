Зеленский доказал хозяевам, что может добиваться нужных решений – Хавич

31.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Продавив в парламенте скандальные законы, принятия которых требовал МВФ, президент Украины Владимир Зеленский испачкал ВР в незаконных решениях.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал политический обозреватель Олег Хавич, давая оценку скандальному голосованию в украинском парламенте за законы, принятия которых требовал МВФ.

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По словам эксперта, 30 марта Зеленский «наконец стал настоящим президентом Украины».

«Во-первых, потому что продавил решения, которые противоречат здравому смыслу (назначение Максима Степанова министром здравоохранения), решениям судов («антиколомойский закон» о банках) и Конституции Украины (закон о распродаже земли). Именно случаи, когда глава государства «замазывал» парламент или правительство в откровенно нелегальные действия являются в Киеве своеобразной «инициацией» президента. Для Ющенко это был разгон парламента, для Януковича – возврат к Конституции 1996 года, для Порошенко – война против собственного народа», – считает наш собеседник.

«Во-вторых, потому что эти решения приняты при поддержке политических сил, которые в остальное время рвут на груди символические косоворотки («Оппозиционная платформа «За жизнь») и реальные вышиванки («Европейская Солидарность», «Голос»), рассказывая о своей «оппозиционности» к Зеленскому. И в данной ситуации неважно, какие именно для этого использовались методы – подкуп, силовое давление со стороны Арсена Авакова или договорённости с собственниками фракций типа олигарха Пинчук», – говорит эксперт.

Он полагает, что Зеленский доказал, и в первую очередь Западу, который принимает окончательные решения о фамилиях своих марионеток во властных кабинетах в Киеве, что «может добиваться принятия нужных хозяевам решений».

«Поэтому слухи о скором падении режима Зеленского – Авакова я считаю преувеличенными. Нищий и голодный народ Украины будет и дальше терпеть всё происходящее, а несколько миллионов жителей сёл будут с вожделение ждать 2021 года – когда они смогут продать за 100, а то и за 50 долларов гектар доставшейся им на шару украинской земли. А купят эту землю в первую очередь те, кто в конце 1990-х запустил её раздел на паи – представители Запада», – резюмировал Хавич.

Напомним, что вчера под покровом ночи Рада приняла решение о свободной продаже украинской земли.

Кроме того, был принят так называемый антиколомойский закон.