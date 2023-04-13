Вступление Сербии в Евросоюз: народ против, но власть гнёт свою линию

Против членства Сербии в ЕС выступают 42% граждан страны. При этом значительно больше сербов считают, что Сербия должна стать членом Европейского Союза (39%), чем верят в то, что это действительно произойдёт (30%).

Таковы результаты свежего социологического опроса, проведённого близкой к сербским властям белградской компанией «Фактор Плюс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако власти Сербии во главе с президентом страны Александром Вучичем ради евроинтеграции идут на выполнение почти всех требований Брюсселя. В том числе, демонстрируется готовность ввести санкции против России и даже де-факто признать независимость самопровозглашённой «Республики Косово.

На прямой вопрос социологов – должна ли Сербия стать членом Европейского Союза? – отрицательно ответили 42% сербов. 39% выступают за членство Сербии в ЕС, почти пятая часть (19%) не определились с ответом. При этом более половины (53%) опрошенных не ожидают вступления Сербии в ЕС, лишь 30% ожидают этого, а 17% не определились.

«Ожидания невысокие из-за всё более частых сигналов из Брюсселя против дальнейшего расширения ЕС. Конечно, граждане слушают всё это и делают вывод, что шансов на вступление Сербии в ЕС мало. Чтобы изменить их отношение, нужны более сильные сигналы из Франции, Германии и Италии, как самых сильных стран ЕС», – сказал журналистам исполнительный директор компании «Фактор Плюс» Предраг Лацманович.

Социологам явно была поставлена задача всё же изобразить надежду сербов на вступление их страны в ЕС, потому респондентам был задан иезуитский вопрос – в какой период времени разумно ожидать, что Сербия станет полноправным членом ЕС? Ответами на него власти могут манипулировать достаточно широко: лишь 21% чётко ответил – никогда, 25% – что через 10-15 лет, 24% – что через 15 и больше лет, и 23% – что в период от 5 до 10 лет (7% не определились).

Граждане, которые считают, что Сербия должна быть частью ЕС, чаще всего называют социально-экономический прогресс в качестве основного блага, за которым следуют верховенство права и защита прав человека, а также мир и стабильность в регионе. Противники вступления Сербии в Евросоюз в качестве наиболее частого обоснования своей позиции указывают «требование ЕС признать Косово независимым государством» и «ввести санкции против России».

«Граждане Сербии, возможно, согласятся ввести санкции против России, но не отдать Косово ради вступления в ЕС», – отметил Лацманович.

При этом не далее как 13 февраля 2023 года его компания обнародовала данные опроса, согласно которым 57% сербов готовы принять условия так называемого франко-немецкого плана урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, «если он исключает формальное признание Косово и его членство в ООН».

Это был явный заказ Александра Вучича, ведь к тому времени о содержании упомянутого документа в Сербии знал только он и узкий круг его советников (текст был опубликован на сайте Дипломатической службы Европейского Союза только 28 февраля). Да, с формальной точки зрения франко-немецкий план не требует от Сербии признать независимость «Республики Косово», провозглашённой албанскими сепаратистами в сербском крае Косово и Метохия, или содействовать её вступлению в ООН – эти вопросы в документе просто опущены.

Однако речь идёт о фактическом признании, поскольку уже в первом пункте документа сказано об «установлении добрососедских отношений и взаимном признании паспортов, дипломов, номерных знаков, таможенных печатей».

Этот тезис развивают последующие пункты: уважение правил ООН в отношении суверенитета, территориальной целостности и защиты прав меньшинств; разрешение споров мирным путем, без угрозы силой; обязательство Сербии не препятствовать членству «Республики Косово» в какой-либо международной организации (никаких оговорок относительно ООН нет); учреждение постоянных представительств сторон в Белграде и Приштине.

Также в плане сказано, что Сербия и «Республика Косово» не будут блокировать друг друга на пути к членству в Европейском Союзе, а дальнейший диалог будет продолжен под руководством ЕС, который будет исполнять «донорскую и инвестиционную роль».

Александр Вучич этот план не только не отверг, но ещё и согласовал 18 марта на переговорах с «премьером Республики Косово» Альбином Курти «Приложение о реализации соглашения о пути нормализации отношений между Косово и Сербией» с более конкретными шагами.

В «Приложении» сказано, что оно наряду с планом станет «неотъемлемой частью соответствующих процессов присоединения Косово и Сербии к Европейскому Союзу». В нём также говорится, что Приштина и Белград приняли к сведению, что «любое несоблюдение обязательств по предыдущим соглашениям может иметь прямые негативные последствия для их вступления в ЕС и оказания финансовой помощи со стороны Евросоюза».

После этого Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия находится на «европейском пути», ускоряет своё движение на нём и хочет стать членом ЕС. С одной стороны, его можно понять: именно после прихода Вучича к власти в 2012 году были сделаны первые реальные шаги к вступлению Сербии в Евросоюз, а 21 января 2014 года начались официальные переговоры об этом.

Однако на данный момент открыто лишь 22 главы переговоров из 34-х, а закрыты лишь две малозначительные – «Наука и исследования» и «Образование и культура». При этом в 2022-м не удалось открыть ни одной новой главы, а в 2023-м – одну, «Свободное передвижение товаров» (и то только после того, как Сербия доказала, что никоим образом не помогает РФ обходить санкции ЕС). А любой дальнейший прогресс Белграда на пути в ЕС чиновники и политики из Брюсселя и ключевых европейских стран связывают не с внутренней ситуацией в Сербии или её соответствии нормам Евросоюза, а с введением санкций против РФ и «нормализацией отношений с Косово» – то есть отказом от части территории.

Потому приведённая выше оценка сербского социолога, судя по всему, отражает тактику сербских властей: попытаться «продать» Брюсселю присоединение к санкциям ЕС против России (возможно, частичное), чтобы как можно дольше оттянуть необходимость определяться по вопросу Косово. Потому неудивительно, что глава сербской дипломатии Ивица Дачич перешёл от заявлений о возможности введения Сербией санкций против России к рассуждениям о том, какой может быть реакция Москвы на подобные действия Белграда.