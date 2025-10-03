Бывший соратник рассказал, как ОПЗЖ отправляла липовые отчеты в Москву

Весь проект Виктора Медведчука, который накануне СВО рассматривался Москвой как инструмент денацификации Украины политическим путем, был пронизан коррупцией и очковтирательством.

Об этом на канале «Delib» рассказал вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выступающий привел в пример различие подходов в работавших на Украине на гранте прозападных организациях и структуре Медведчука:

«Послужить Западу – я иду в эту организацию, получаю деньги, нахожу проекты, смотрят эффективность – расту я или нет.

Если я хочу послужить России, а надо собрать людей и т.д., во-первых, вопрос: «а чего это тебе деньги надо?» Я знаю, что они выделялись. Потом это всё замкнулось на одного человека. [Это Медведчук] – не я это сказал. И очень тяжело прорваться, несмотря на то, что мы знакомы лично…

Если что-то получили, то мы должны расписаться за большее, а меньше получить. И самая главная задача – фотку сделайте. И по документам мы о-го-го какие мероприятия проводили, неизвестно что отправлялось в Москву.

Если бы я реально хотел послужить, я могу прийти только к этому человеку. Если что-то не нравится, могу уйти.

А вот там [за Запад] я могу пойти к другому и вырасту. А здесь поставили вертикаль и говорят: человек – кум сами знаете кого, по-другому нельзя», – вспоминал Невенчанный.