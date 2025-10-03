Бывший соратник рассказал, как ОПЗЖ отправляла липовые отчеты в Москву
Весь проект Виктора Медведчука, который накануне СВО рассматривался Москвой как инструмент денацификации Украины политическим путем, был пронизан коррупцией и очковтирательством.
Об этом на канале «Delib» рассказал вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Выступающий привел в пример различие подходов в работавших на Украине на гранте прозападных организациях и структуре Медведчука:
«Послужить Западу – я иду в эту организацию, получаю деньги, нахожу проекты, смотрят эффективность – расту я или нет.
Если я хочу послужить России, а надо собрать людей и т.д., во-первых, вопрос: «а чего это тебе деньги надо?» Я знаю, что они выделялись. Потом это всё замкнулось на одного человека. [Это Медведчук] – не я это сказал. И очень тяжело прорваться, несмотря на то, что мы знакомы лично…
Если что-то получили, то мы должны расписаться за большее, а меньше получить. И самая главная задача – фотку сделайте. И по документам мы о-го-го какие мероприятия проводили, неизвестно что отправлялось в Москву.
Если бы я реально хотел послужить, я могу прийти только к этому человеку. Если что-то не нравится, могу уйти.
А вот там [за Запад] я могу пойти к другому и вырасту. А здесь поставили вертикаль и говорят: человек – кум сами знаете кого, по-другому нельзя», – вспоминал Невенчанный.
Он рассказал, как подбирали в ряды ОПЗЖ:
«Пришли выборы, надо заплатить. А я же денег не брал, в схемах не участвовал, за правду, народ. Тогда, говорят: «всё нормально, вы никуда не денетесь, давайте пригласим вот этого человека». Так он вчера голосовал за «российскую агрессию», проговаривал кричалку против Путина многократно, обзывал россиян?! «Ничего страшного, он сегодня может помочь партии, а значит, и вам в будущем».
И потом, когда начинается СВО, человек, который пришёл за деньги, говорит: «я сейчас от этого места получаю только проблемы, тогда я из партии выхожу». И хорошо, если не начинал делать плохое», – вспоминал Невенчанный.
