Царёв обрисовал фантастический сценарий с добрым Трампом и полезным «воздушным перемирием»
Обычно сдержанно оценивающий ситуацию экс-депутат Верховной рады Олег Царев озвучил оптимистический для России сценарий, которым могут закончиться переговоры на Аляске.
Об этом он сказал в интервью «Свободной прессе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Трампа есть возможность, как дальше двигаться. Вот представьте себе тот сценарий, который самый вероятный – встречаются Трамп и Путин, объявляют о воздушном перемирии, выдают это как за большую победу, и война на фронте продолжается.
Трамп может сказать о том, что, поскольку ударов по территории России больше не намечается, мы прекращаем передачу разведданных. Поскольку Украина не согласилась на то, чтобы закончить военные действия и передать часть территории Донбасса России, то мы полностью прекращаем поставку оружия даже за деньги.
Может такое быть? Может», – заявил Царев.
Отметим – пока что для подобного оптимизма, увы, немного оснований – учитывая, что обычно Трамп шел на уступки, испытывая давление глобалистов, лоббистов ВПК и «евроатлантического сообщества».
