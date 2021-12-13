Царёв: Отключение РФ от SWIFT ударит больше по Вашингтону, чем по Москве

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США грозят отключить РФ от SWIFT и запретить покупку долговых обязательств на вторичном рынке ценных бумаг, но эти санкции ударят больше по самим американцам, чем по русским.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад угрожает России отключением системы SWIFT, но в России и Китае уже есть свой SWIFT. К примеру, сейчас к этой системе уже подключились все белорусские банки и часть банков по СНГ, эта система работает. Да, это будет неприятно, если его отключат, но если это случится, то уменьшатся расчёты в долларах, это такая санкция, которая ударит по США больше, чем по России. Также звучат угрозы об ограничении покупок российских ценных бумаг на вторичном рынке долговых обязательств. Я общаюсь со многими экономистами, и они недоумевают. Центральный банк России покупает ценные бумаги за границей, и Запад выплачивает нам очень низкие дивиденды, мы же выпускаем примерно в этих же объемах свои долговые обязательства и вынуждены платить больше, чем платят нам. Если эту странную схему закроют санкциями США, их можно только поблагодарить», – сказал бывший депутат.

Он отметил, что после ухода США всё постсоветское пространство останется за Россией.

«Они все понимают, что США стратегически уходят, у них скукоживается влияние, и растёт влияние Турции, Великобритании и РФ. Влияние на те территории, откуда будут уходить США, заберут другие страны, и естественно – постсоветское пространство останется за РФ», – заключил Царёв.

Напомним, ранее в Киеве признали, что Россию не остановят никакие санкции Запада – их не боится ни руководство страны, ни население.