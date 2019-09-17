Цемах ушел нераскрытым

17.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Выдача в рамках обмена экс-начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха не повлияет на расследование дела о катастрофе малайзийского «Боинга» в небе Донбасса.

Об этом киевскому журналу «Фокус» заявила руководитель общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» Надежда Волкова.

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Она сомневается, что Цемах в суде мог бы стать одним из самых важных свидетелей по делу «Боинга».

«Высказывания представителей следственных органов и Украины, и Нидерландов свидетельствуют о том, что никто так и не понял до конца: Цемах — свидетель или обвиняемый? Да и вообще, что он мог рассказать в Гааге в дополнение к тому, что и так известно?», – говорит эксперт.

Она также недоумевает: если Цемах был обвиняемым и успел, находясь в украинском СИЗО, дать показания международной следственной группе, то какой резон был у Кремля настаивать на его выдаче в рамках обмена?

«Скорее всего, он ушёл нераскрытым», – приходит к выводу Волкова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский считает, что Киев сознательно пошел на освобождение Цемаха, чтобы чтобы избежать неприятностей на международном трибунале.

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