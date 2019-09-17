17.09.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Цемах ушел нераскрытым

Выдача в рамках обмена экс-начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха не повлияет на расследование дела о катастрофе малайзийского «Боинга» в небе Донбасса.

Об этом киевскому журналу «Фокус» заявила руководитель общественной организации «Украинская правовая консультативная группа» Надежда Волкова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она сомневается, что Цемах в суде мог бы стать одним из самых важных свидетелей по делу «Боинга».

«Высказывания представителей следственных органов и Украины, и Нидерландов свидетельствуют о том, что никто так и не понял до конца: Цемах — свидетель или обвиняемый? Да и вообще, что он мог рассказать в Гааге в дополнение к тому, что и так известно?», – говорит эксперт.

Она также недоумевает: если Цемах был обвиняемым и успел, находясь в украинском СИЗО, дать показания международной следственной группе, то какой резон был у Кремля настаивать на его выдаче в рамках обмена?

«Скорее всего, он ушёл нераскрытым», – приходит к выводу Волкова.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,  бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский считает, что Киев сознательно пошел на освобождение Цемаха, чтобы чтобы избежать неприятностей на международном трибунале.

Читайте также: В Киеве признали, что байки о Цемахе не соответствуют действительности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть