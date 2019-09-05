Неожиданно: Цемаха специально отдают – представляет опасность для Украины

05.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Киев специально, чтобы избежать неприятностей на международном трибунале, пошел на освобождение похищенного из ДНР начальника ПВО первой Славянской бригады Владимира Цемаха, которого на Украине называли «ключевым свидетелем для Гааги по делу MH17».

Такую версию обнародовал экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речинский обращает внимание на то, что Цемах продолжал настаивать на непричастности ополчения ДНР к уничтожению «Боинга» и говорил об украинском самолете СУ, который предположительно и сбил лайнер.

«Вы уверены, что такой свидетель нам нужен? Да еще в Нидерландах. Если он начнет нести чушь о «сушке»? И если возникнут по ходу вопросы о применении штурмовой авиации?» – делится опасениями Речинский.

Он выдвигает версию, что Цемах – это не успех украинских спецслужб, а, напротив, «подстава» со стороны русских. Более того, по данным Речинского, куратора операции по похищению Цемаха уже наказали.

«Цемах не свидетель. Он успешная спецоперация РФ. Показали странную видеозапись на сайте партии «Родина», потом дали выкрасть и вывезти беспрепятственно. А потом Цемах начал нести чушь.

А потом ответственного за операцию генерала Петрова вместо награждения отправили в ссылку в Кировоградскую область. За то, что втянул Украину в неприятную ситуацию, из которой оптимального выхода нет», – сообщает экс-пресс-секретарь СБУ.