12.09.2019, Киев, Максим Карпенко
В Киеве признали, что байки о Цемахе не соответствуют действительности
Бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах, которого на Украине объявили ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга», на самом деле не представляет никакого интереса для следствия.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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