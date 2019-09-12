12.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве признали, что байки о Цемахе не соответствуют действительности

Бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах, которого на Украине объявили ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга», на самом деле не представляет никакого интереса для следствия.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть