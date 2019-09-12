В Киеве признали, что байки о Цемахе не соответствуют действительности

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший начальник ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимир Цемах, которого на Украине объявили ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга», на самом деле не представляет никакого интереса для следствия.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил киевский адвокат Валентин Рыбин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам юриста, Цемах попал в списки на обмен удерживаемыми между Россией и Украиной в последний момент, а до того СБУ получила от него все сведения, которые было возможно.</p> <div id="adv"></div> <script> var moevideoQueue = moevideoQueue || []; moevideoQueue.push(function () { moevideo.ContentRoll({ mode:"manual", el:"#adv", floatPosition:"bottom right", ignorePlayers: true, floatMode:"full" }); }); </script><p>«Украинская сторона в списке 33, изначально формула именно такая обсуждалась, предоставила трех «фантомов» – это те люди, которые были ранее освобождены. В короткие сроки была найдена соответствующая замена этим трем. И Цемах буквально в самом, будем так говорить, последнем вагоне залетел в обмен. Поверьте, то, что говорят о нем, не соответствует действительности.</p> <p>Этот человек, действительно, не сможет предоставить какую-либо ценную информацию, но, забегая наперед, есть информация о том, что Служба безопасности уже в судебном заседании его допросила, поэтому я думаю, мы скоро узнаем, что он вообще рассказал. Но это не тот человек, о котором можно много и долго говорить, поверьте. Его роль слишком преувеличена», – заявил Рыбин.</p> <p>Ранее экс-спикер СБУ Станислав Речинский <a href="https://www.politnavigator.net/neozhidanno-cemakha-specialno-otdayut-predstavlyaet-opasnost-dlya-ukrainy.html"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>заявил, что Украина специально отдала</a> Цемаха, чтобы избежать неприятностей на международном трибунале по MH17.</p> <p>