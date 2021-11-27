Центр Разумкова: Путин так просто Украину не отпустит

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Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин якобы собирается разменять гарантии безопасности Украине на признание российского статуса Крыма и запуск газопровода «Северный поток-2».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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«Грубо говоря, Путин сейчас повышает ставки по всем направлениям: это и Балканы, и Европа с энергетическим кризисом, и Беларусь, и Украина», – сказал эксперт.

По его словам, это делается, чтобы довести ситуацию до критической точки и предложить Западу размен.

«Мол, я даю вам разрядку на Балканах, сдаю вам Лукашенко и помогаю организовать в Беларуси демократические выборы (и здесь Путину ничего не угрожает, поскольку Беларусь настолько зависима от РФ, что любой президент к вечеру прибежит к главе Кремля на поклон) и к этому снижаю градус напряжения в Украине. Вы же обеспечиваете мне признание Крыма, давите на Киев, чтобы ввести формулу Штайнмайера, и запускаете Северный поток-2. И если это не получится (а я уверен, что Путин Украину просто так не выпустит), тогда можно ожидать военного решения этого конфликта», – считает Сунгуровский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Сунгуровский потребовал от украинцев осознать, что они якобы воюют с Россией и отказаться от ресторанов ради тех, кто «мерзнет в окопах».

Также он уверял, что Украина окружена со всех сторон, а в стране начинают просыпаться «спящие ячейки Путина».