«Мы окружены со всех сторон. Просыпаются спящие ячейки Путина» – Центр Разумкова

11.12.2018

Президент России Владимир Путин использует обострение ситуации в Азовском море, чтобы усилить социально-экономическое напряжение в Маруиполе.

Об этом в колонке, опубликованной киевским интернет-изданием “Апостроф”, рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

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По его словам, относительно Украины президент РФ Владимир Путин имеет далеко идущие стратегические цели.

“Чего он добивается? Путем обострения ситуации в Азовском море обрезать часть экспортного потенциала Украины. Это вызовет недовольство на тех предприятиях, которые работают в Мариуполе. То есть речь идет о нагнетании внутренне-политической ситуации в данном регионе и внутри Украины в целом. Это и есть тактика его действий – давление не только внешнее, но и изнутри”, – утверждает эксперт.

Он также полагает, что Путин видит слабые места противника и пытается достаточно рационально распределить ресурсы.

“Если цели можно добиться меньшими силами, то их он и задействует. У него на границе с Украиной стоит группировка в 80 тысяч человек, также есть группировка в Крыму, в Приднестровье. Если нужно, проснутся те спящие ячейки, которые имеются внутри Украины, также есть граница с Беларусью. Мы окружены со всех сторон. Те, кто сомневаются, что Беларусь может поддержать такие действия, то я более чем уверен: это будет первый подарок Путину. Там почва уже подготовлена, и Лукашенко особо ему не мешает”, – пишет Сунгуровский.

Он также приходит к выводу, что главная задача Путина – не уничтожить Украину, а сделать ее своим сателлитом и не пустить ее в ЕС и НАТО.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Верховной раде утверждают, что администрация президента Порошенко «кишит агентами Путина».

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