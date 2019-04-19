Церковь перед вторым туром: На Порошенко окончательно поставлен крест

19.04.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

На второй неделе после первого тура президентских выборов «Святейшая церковь Украины» («СЦУ») «с сожалением признала», что в «предвыборный период её священнослужителям не всегда удавалось удержаться от лишних негативных эмоций в публичном пространстве».

Как мы помним, служители сии пророчили прямое попадание в ад голосовавшим за Зеленского, сожалели, что донецкие «Грады» в свое время не накрыли 95-й квартал Кривого Рога, и насылали прочие проклятия на головы несвидомых.

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Впрочем, все они прекрасно понимали, что официальные заявления, подобные вышеприведенному, – не более чем «отмазка» для особо политкорректных.

Иначе как объяснить, что известный своей приближённостью к Порошенко «священник» Дэдюхин, (призвавший в последнюю неделю перед вторым туром даже атеистов читать Псалтырь за победу своего патрона) «благочестиво окрестил» его соперника «сцыклом» и «начертал» на его челе число 666. Призыв сей «пастырь добрый» сопроводил соответствующим «знамением».

Это не единственный «фотофакт» от служителя «СЦУ». Там же следующий шедевр креатива от политтехнологов Порошенко – СЦУшника Медведева и сектанта Уколова.

Ну не дано свидетелям Томаса уразуметь, что именно гиднисть эта достала большинство населения Украины, включая кастрюлеголовый планктон. А потому подобная агитация только играет на Зеленского.

Впрочем, в заявлении «СЦУ» оговаривается, что «что личное мнение отдельных священников относительно того или иного общественно-политического вопроса не является отражением официальной позиции всей Поместной Украинской Православной Церкви». Ну да, ну да, так и пестрит в последние недели сайт «СЦУ» новостями о церковных судах над недостойными служителями, направо и налево раздающими числа зверя неправильным украинцам…

Но что же тогда «отражение официальной позиции»? Не что иное, как «обсуждение будущего Украины» с… женой одного из претендентов. И давайте попробуем с трёх раз догадаться, с чьей именно, если вещает об этой «обсуждении» сайт президента.

«Предстоятель отметил, что украинцам стоило бы ценить достижения современности, – акцентирует сайт Порошенко, благодаря которому «удалось настолько локализовать рану на Востоке Украины, что общество не чувствует войну, которая там продолжается». – Люди не осознают, что могут потерять свободу, за которую наше общество заплатило кровью героев Небесной Сотни Майдана во время Революции Гидносты».

«Почётный патриарх СЦУ Филарет», с филигранностью старого аппаратчика советской ещё закалки, агитируя за Томоносоца, подстелил соломку и на случай куда более вероятной победы Термосоносца: «Некоторые СМИ в период избирательной кампании оскорбляют нашу Церковь… называя «термосом» полученный от Вселенского Патриарха Варфоломея Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви, для получения которого немало потрудился действующий Президент. Подобные высказывания являются пренебрежительными к нашему совместному свершению, которое предоставляет духовную независимость Украинской Православной Церкви». Здесь, впрочем, старик перепутал «некоторые СМИ» с «Вечерним кварталом», но все понятно против кого и за кого он агитирует.

«Церковь выражает беспокойство, что в предвыборной кампании… мы слышим высказывания, которые направлены против европейского выбора Украины, что несёт угрозу национальной безопасности», – буквально повторил «патриарх» слова «гаранта европейского выбора» после просмотра последним «Слуги народа III».

«С другой стороны, верующие испытывают разочарование в недостаточном продвижении общества к правде и справедливости, возмущаются коррупцией, отсутствием настоящего правосудия, глубокими социальными провалами в обществе, – изобразил из себя объективность старый интриган. – Наши верующие хотят слышать об этом уже сегодня, они жаждут правды и справедливости… Будущий Президент, выполняя требования общества, должен уже сейчас показать, как он проведет существенные кадровые изменения, осуществит кардинальную перестройку судебной системы, прокуратуры, проведет реальное очищение государства от коррупции».

Не исключено, что к этим словам именно сегодня – на дебатах (если они состоятся) «прислушается» его фаворит. Но в любом случае, «критикой действующей власти» тёртый аппаратный кадр перед новой метлой уже отметился. А если и «наезжал» на кого, так на выдуманного Голобородько, а не на реального Зеленского.

А вот представитель Церкви истинной – митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал не верить уже никаким «раскаяниям» на дебатах. «Если лжец и может исправиться, так это лишь в плане оттачивания более искусного вранья», – написал он в своём Телеграм-канале. – Нельзя верить человеку, утверждающему, что он верующий, возносит молитвы, но на деле – изливает потоки ненависти на себе подобных ради единственной цели – удержаться у власти. Это есть безумие».

Куда более осторожно обозначил ожидания Церкви управделами УПЦ (МП) митрополит Антоний. А именно – «избрать того, кто будет гарантом стабильности общества и в том числе существования религиозных церковных организаций в нашей стране».

Как мы помним, один из претендентов как раз призывает одну из церковных организаций прекратить своё существование в пределах Украины. «Русской церкви нечего делать на Украине: Домой. В Россию», – рекомендовался «первоверховный» после того как священноначалие УПЦ (МП) отказалось прибыть к нему на встречу. Что это как не как призыв к изгнанию самой крупной христианской конфессии на Украине – чья численность превышает все остальные вместе взятые? Даже уголовную среду попытался натравить на Церковь винницкий барыга, вспомнив свой лексикон 90-х: «Пальцы веером Московский Патриархат здесь расставлять больше не будет» (как продолжила тогда ассоциативный ряд Елена Лукаш, «пальцы веером, дупло в перьях, пики козыри, Армія. Мова. Віра»).

А уже после заявления Костянтынопильського папы о том, что православные на Украине автоматически считаются прихожанами «СЦУ», кума Порошенко (и по совместительству парламентарий от блока его имени) заявила, что «УПЦ (МП) в природе не существует, и это надо закрепить законом».

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Так что понятно, почему не выдержал даже архиепископ Иона, наместник монастыря, одним из благотворителей которого (и единственным, кто на этом активно пиарился) был Порошенко.

Похоже, именно в силу близости к Порошенко владыки Ионы последний ранее присутствовал рядом с предстоятелем УПЦ (МП) митрополитом Онуфрием на мероприятиях с участием Порошенко. И если уж эта связь окончательно рвётся, значит, точно «в морг».