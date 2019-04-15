За неделю до второго тура к предвыборной агитации подключились в УПЦ (МП)

15.04.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Вторая неделя выборного «межтурья» на Украине проявила ещё больший накал противостояния между претендентами на президентское кресло. Проявилось это и в подходе к агитации за них со стороны основных украинских конфессий.

Как мы помним, сразу после первого тура служители новообразованной «Святейшей церкви Украины» ограничивались выражением сомнения в хвалёной «мудрости украинского народа», проголосовавшего за «клоуна». В «лучшем случае» сожалели о том, что «российские “Грады”» не накрыли Кривой Рог с его 95-м кварталом. Ныне же служитель главного кафедрального собора «СЦУ» (Владимирского в Киеве), профессор кафедры богословия «Киевской православной богословской академии» Пэтро Зыныч пророчит «всем, кто голосовал за Зеленского, гореть в аду». Можно только представить уровень СЦУшного «богословия» в целом, если столь остепенённые персонажи вершат там Страшный Суд прежде Господа Бога.

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«Заслужений діяч вищої освіти» в «церковных» наградах

К агитации за Порошенко подключились на второй неделе после первого тура и официальные лица «СЦУ». Так глава Черновицкой «епархии» заявил, что во втором туре «следует использовать такой дар Божий, как разум», тогда как в первом туре тридцатью процентами «овладели эмоции».

В прошлом обзоре мы отметили, что заверения команды Зеленского в «поддержке томоса» прозвучали не из его уст и в ответ на назойливые вопросы журналистов – лишь бы отцепились. На то же обратил внимание и «глава СЦУ Епифаний»: «Я лично не слышал из уст кандидата о поддержке… И всегда мы оцениваем не обещания. Мы оцениваем реальные дела, которые были сделаны до этого времени и будут делаться в будущем».

Также, вслед за униатским коллегой Свьятославом Шэвчуком Думенко принялся озвучивать темники администрации Порошенко о том, что «нам нужно выбирать главнокомандующего, который в состоянии войны будет способен обеспечивать защиту нашей Свободы от посягательств России, сможет сказать российскому президенту “Нет!”».

Обращали мы внимание и на страх потери государственной поддержки, открыто выражаемый «СЦУ» (и это в государстве, по конституции отделенного от церкви). Вот и «почётный патриарх Филарет» «раздуплился»: «То, что Порошенко будет поддерживать объединение украинского православия, мы в этом не сомневаемся. А как поведет себя Зеленский, если он будет избран, мы не знаем».

Униат Шэвчук, как представитель образцово украинской конфессии, пошёл дальше всех и выступил с официальным посланием. «Сегодня мы на Украине будем проявлять нашу национальную и христианскую зрелость через участие в выборах президента Украины… Не дадим никому высмеять Украину», – «прозрачно» намекнул на недопустимость победы ведущего передачи «Рассмеши комика» главный униат.

Что же касается упомянутого нами в прошлом обзоре Украинского католического университета, то вслед за его проректором, бывшим советским диссидентом Марыновычем к агитации за Порошенко подключился и экс-комсорг идеологически правильного истфака Грыцак.

Фото Klymenko Time

Ну и главная черта второй недели предвыборной агитации в исполнении украинских конфессий – к ней всё более в явном виде подключаются представители канонической Церкви.

Митрополит Запорожский Лука сделал это в виде заочной полемики со «СЦУ»: «Епифаний (почему-то владыка называет этого человека, не имеющего отношения к Церкви по «монашескому» имени, – Д.С.) призывает голосовать за такого главу государства, который будет сильным Главнокомандующим и даст отпор внешней агрессии. Снова… лишь только милитаристическая риторика. И ничего о мирных путях решения конфликта, внутренней политике и конкретных изменениях в улучшении жизни народа на всех уровнях. Может, волевая мощь этого конкретного кандидата, поддерживаемая структурой во главе с гражданином Думенко, заточена только на борьбу с внешними, и ей уже не под силу измениться?».

Ещё 2 апреля на своём телеграм-канале Лекарь.zp митрополит Лука обосновал справедливое право Церкви быть причастным к любым общественным, в том числе и политическим, процессам: «Церковь… призвана дать инструменты и помочь, а не навязать, разобраться в правильности выбора». По мнению управляющего Запорожской и Мелитопольской епархией «люди сделали выбор не в пользу “клоунады и шоу”, в чем они их упрекают, а проголосовали против того, что происходит с нашей страной… Достаточно, чтобы сказать “нет” прошедшей пятилетке… Мы, верные чада нашей канонической Матери-Церкви, не понаслышке знаем о тех деструктивных последствиях, которые поразили нашу страну после государственных инициатив по «созиданию» ПЦУ. Изменений в этом направлении не намечается, даже после того, когда наш Предстоятель открыто заявил об этом на встрече с действующим Главой государства. Такая ситуация сама все расставляет по своим местам. Мы живем в демократическом государстве, мы имеем право выбора. В том числе и вопросе как эффективно защитить нашу Церковь, а также наши фундаментальные права и свободы».

В самый день первого тура владыка «телеграмировал»: «Впереди еще второй тур, в котором мы также должны принять участие, не поддерживать беззаконие».

Ещё более прямо позволяет себе высказываться популярный среди православных пользователей сети херсонский протоиерей о. Геннадий Шкиль: «Освятив вербу, пойду в Вербное воскресенье и проголосую за Зеленского… Желаю, чтобы нынешний, борющийся с Церковью, режим был выметен освященной вербой из бедной нашей страны».

«Церкви угрожает еще одно пятилетнее пребывание на президентском посту человека, который ради своего рейтинга замахнулся на нее, Церковь Христову!», – поясняет свой порыв священник. И его поддерживает в комментариях профессор Киевской духовной академии Виктор Чернышев: «Умница, батюшка, прямо в десятку!». Зеленский, по мнению авторитетного богослова, «конечно, кот в мешке, но это лучшее для Церкви».