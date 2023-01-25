Церковные «лишенцы». Зеленский отправил под санкции друга Ахметова и наместника Лавры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

24 января Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО сроком на пять лет в отношении украинского миллиардера, бизнес-партнера олигарха Рината Ахметова и по совместительству диакона УПЦ, многолетнего ее спонсора и лоббиста Вадима Новинского и еще восьми иерархов УПЦ саном повыше, включая наместника попавшей под каток рейдерской атаки Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя).

Соответствующий указ появился на официальном сайте Зеленского сегодня в день 45-летия украинского президента. Не иначе как подарок самому себе ко дню рождения. Ну а как иначе рассматривать подобные знаковые совпадения?!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Среди перечисленных в указе Зеленского церковных «лишенцев» – митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец), ранее уволенный Синодом УПЦ за переход на сторону России митрополит Изюмский и Купянский Елисей, епископ Роменский и Бурынский Иосиф, епископ Коктебельский Агафон (Опанасенко), управляющий епархией Феодосии митрополит Платон (Удовенко), епископ Бахчисарайский Калинник, епископ Джанкойский и Раздольский Алексий, архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий.

У всех перечисленных согласно решению СНБО отныне будут заблокированы активы и банковские счета, запрещен вывод капиталов за пределы Украины, ограничено совершение торговых операций, сделок по купле-продаже и аренде имущества. Под запретом транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины, выпуск ценных бумаг и совершение по ним сделок.

Наконец, «лица под санкциями должны прекратить культурный обмен, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами».

В переводе на обывательский это значит – прощай публикации и даже интервью в иностранной (читай российской) прессе, издание в России книг, участие в конференциях, соборах, синодах, богослужениях и иных церковных мероприятиях. Даже совместная молитва теперь преступление и повод обвинить в нарушении режима санкций. В общем, сиди дома тихо, не рыпайся и вовремя ходи на доклад к куратору из СБУ.

Надо сказать, что нынешние санкции против верхушки УПЦ не первые в антицерковном портфолио Зеленского. Так, в минувшем декабре уже был подобный указ. Тогда под раздачу попали управделами Церкви митрополит Антоний, церковный «министр иностранных дел» (сиречь глава Отдела внешних церковных сношений) митрополит Мелетий, луганский и запорожский митрополиты Лука и Пантелеймон и несколько популярных архимандритов (настоятелей соборов и монастырей).

Параллельно под киевские санкции попало практически все руководство РПЦ, начиная от патриарха Кирилла и заканчивая спикером Владимиром Легойдой, несколькими митрополитами и харизматичным консервативным проповедником родом с Украины Андреем Ткачевым.

Судьба олигарха-дьякона Новинского в этом смысле вполне показательна. От санкций его не спасли ни дружба и партнерство со вхожим в кабинет Зеленского Ахметовым, ни многократные заверения в лояльности, ни даже сдача депутатского мандата в Раде.

Теперь стоит ожидать оперативного лишения Новинского украинского гражданства и высылки из страны (или недопуска в нее, если он сейчас за границей). Благо, прецеденты имеются и практика накатанная.

Ну а дальше не буду удивлен, если активы Новинского, например, национализируют и под этим предлогом поделят между окружением Зе. Как, скажем, произошло с активами Медведчука и Козака и сейчас происходит с активами арестованного Богуслаева или находящегося в ожидании экстрадиции в Куршавеле Жеваго.

Со стороны УПЦ теперь глупо рассчитывать и на положительный итог рассмотрения в украинском суде иска без пяти минут негражданина Новинского, оспаривающего законность антицерковного указа Зеленского.

Примечательно, что все это происходит на фоне уже открытых притязаний подчиненной Стамбулу «ПЦУ» на ту же Киево-Печерскую лавру.

Как заявил находящийся сейчас с визитом в Ватикане глава «ПЦУ» Епифаний Думенко, присоединение всей Киево-Печерской лавры к «ПЦУ» – это «необратимый процесс», который тормозит уже даже не политика, а мелкие хозвопросы типа улучшения бытовых условий, которых якобы ждут лаврские монахи (так как по словам Думенко в Верхней лавре нет для них помещений).

Но не Киевской Лаврой единой. Аппетиты у попов стамбульского патриархата растут не по дням а по часам. Тот же Думенко уже заявляет: закрепимся в Киево-Печерской лавре, и будем смотреть на Почаевскую.

«Мы всегда говорим про две Лавры. Процесс начался с Киева, постепенно, сейчас мы закрепимся в Киево-Печерской лавре и поставим вопрос про Почаевскую», – утверждает глава «ПЦУ».

И аргумент у него «железный»: так как обе Лавры являются достоянием украинского народа, в них не может «господствовать московская УПЦ».

Подготовка к захвату второй по значимости Лавры УПЦ уже идет полным ходом. СМИ пишут о намерении властей провести аудит в Почаевской лавре. Особенно чиновников интересует тамошний Спасо-Преображенский храм, строительство которого началось в 2011 году. По масштабам он превосходит уже отжатый у УПЦ Успенский собор в Киеве – одних только колоколов там установлено 33 штуки.

Параллельно в украинских СМИ за деньги разгоняют информацию, очерняющую УПЦ и обосновывающие претензии на Почаевскую Лавру не только «ПЦУ», но и униатов из УГКЦ.

Тем временем в самой гонимой УПЦ похоже все еще тешат себя иллюзиями возможности борьбы за свои права в легальном правовом поле. Так, близкий к руководству Церкви сайт Союза православных журналистов бодро рапортует:

«Петиция «Не запрещайте УПЦ», опубликованная на сайте Кабинета министров Украины, собрала за 10 дней почти половину необходимых подписей – более 10 тысяч человек. Автор петиции уверена, что желание переложить вину преступников на всю Церковь приводит лишь к деморализации общества и может служить скрытым интересам РФ относительно разъединения украинцев в условиях войны».

Наивность организаторов этой петиционной кампании граничит с кретинизмом. Учитывая тот факт, что именно кабминовкие чиновники в лице «министра религии» Юраша открытым текстам говорят что в этом вопросе чхать хотели на мнение каких-то там верующих.

Особенно мило новость об успехах в сборе подписей на сайте Кабмина смотрится в ленте новостей того же СПЖ – между новостью о том, что «власти Броваров отдали ПЦУ помещения монастыря УПЦ в Княжичах» и духоподьемным репортажем о том, как «дети из Одесской епархии УПЦ передали ВСУ собранные с колядок деньги» и отчетом о проведенных в епархиях той же УПЦ благотворительных фестивалях для сбора помощи ВСУ.

То что помощь фронту не зачтется – вполне очевидно. Как и неуклюжие оправдания на околоцерковных ресурсов рок-концертов в отжатых у УПЦ храмах. Нет, вы только послушайте, как это мило.

«Песни про убийство «москаля» в Лавре, Путин и язычество в храмах: что ждет христианство в Украине? В Трапезном храме Лавры, который отобрали у УПЦ, власти организовали концерт, где пели про убийство «москаля», уничтожение Москвы и благословение всего этого Христом. И тут речь не о том, что такие песни не должны быть в Украине. Во время вторжения врага их появление можно понять. Но должны ли петь подобное в храмах? В последние недели в церквях ПЦУ и УГКЦ мы видим спектакли с лазерным шоу и даже языческие обряды. Как такое может происходить?», – негодует анонимный админ телеграм-канал СПЖ.

То есть, чтобы вы понимали: убийство москаля – это еще так-сяк, во время войны терпимо. А вот лазерное шоу в храме – непорядок. С такими адвокатами УПЦ и врагов не надо.