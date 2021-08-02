Чаус стал смертельно опасен как для Порошенко, так и для Зеленского – Тука

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Команда президента Украины Владимира Зеленского хотела использовать беглого киевского экс-судью Николая Чауса как компромат против Петра Порошенко, однако последовавшие события после бездарно проведённой спецоперации с его похищением сделали Чауса не менее опасным носителем информации и против нынешней власти.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своё время, когда стали известны «банки Чауса», начала поступать информация, что якобы Чаус по своим незаконным делам сотрудничал с какими-то людьми, называлась фамилия адвоката Грановского, который как будто причастен к действующему в то время президенту Порошенко. Таким образом, выстраивалась связь – незаконные действия Чауса связанны с незаконной деятельностью Порошенко. В медиа начали выкладывать как бы небезосновательные вбросы, что Чаус действовал по указаниям Порошенко, то есть, он является носителем определенного компромата на действующего президента. Соответственно, после победы Зеленского началась охота за этим человеком, как за носителем компромата на Порошенко. И якобы в тот момент всем всё было понятно – Чаусу угрожал тот, на кого у него был компромат», – рассказал Тука.

Однако после «безумного и позорного» похищения Чауса с территории Молдовы, экс-судья стал носителем и другой информации, невыгодной уже другой стороне.

«Он же может рассказать, как происходило похищение, кто его мог похищать, где он был эти четыре месяца, кто эти месяцы содержал его, кто поддерживал его семью, с кем он общался. У меня нет никакого сомнения, что в этом были задействованы представители нынешней власти. Я думаю, что в большинстве это были работники одной из спецслужб. Итак, после такой неудачной попытки похищения, Чаус претворился в носителя опасной информации, компромата, для обеих сторон – как для Порошенко, так и для Зеленского. Поэтому сейчас положение этого человека довольно опасное», – объяснил бывший чиновник.