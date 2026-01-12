Чем агрессивнее Трамп – тем ниже рейтинг

12.01.2026
Возросшая внешнеполитическая агрессивность Дональда Трампа пока что не помогает остановить падение рейтинга американского президента.

Об этом, ссылаясь на данные соцопросов, пишет издание The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, сейчас Трампа поддерживают 43% опрошенных американцев и 53% не одобряют деятельность президента.

«Сразу после выборов отношение американцев к Трампу было немного более позитивным. Большинство сроков начинаются с «медового месяца», когда избиратели в целом довольны работой президента. Уровень одобрения неуклонно снижается с тех пор, как Трамп начал угрожать торговым партнёрам Америки масштабными пошлинами. Сейчас он примерно так же непопулярен, как и два года назад.

По данным Gallup, на этом этапе своего президентства Барак Обама и Джо Байден пользовались большей поддержкой, чем Трамп, и его рейтинг продолжал падать», – отмечает The Times.

Не помог и захват Николаса Мадуро:

«Войны за рубежом иногда могут усилить поддержку внутри страны, хотя пока неясно, как его решение свергнуть Николаса Мадуро, бывшего президента Венесуэлы, отразится на избирателях. Опрос YouGov, проведённый сразу после рейда США, показал, что мнения американцев разделились: 39 % выступили против задержания Мадуро, а 36 % поддержали его».

