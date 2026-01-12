Чем агрессивнее Трамп – тем ниже рейтинг

Возросшая внешнеполитическая агрессивность Дональда Трампа пока что не помогает остановить падение рейтинга американского президента.

Об этом, ссылаясь на данные соцопросов, пишет издание The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным издания, сейчас Трампа поддерживают 43% опрошенных американцев и 53% не одобряют деятельность президента.

«Сразу после выборов отношение американцев к Трампу было немного более позитивным. Большинство сроков начинаются с «медового месяца», когда избиратели в целом довольны работой президента. Уровень одобрения неуклонно снижается с тех пор, как Трамп начал угрожать торговым партнёрам Америки масштабными пошлинами. Сейчас он примерно так же непопулярен, как и два года назад.

По данным Gallup, на этом этапе своего президентства Барак Обама и Джо Байден пользовались большей поддержкой, чем Трамп, и его рейтинг продолжал падать», – отмечает The Times.