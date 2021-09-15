Через пару месяцев мы потеряем СБУ – генерал Вовк

15.09.2021 20:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине все силовые структуры и спецслужбы деградировали, потому что Запад, рассматривающий эту страну как придаток, не позволяет им развиться и заматереть.

Об этом в эфире «4 канала» заявил генерал-майор СБУ в отставке Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, сегодня во всех сферах, особенно по линии спецслужб, кадровый состав ослабел до самого низкого уровня. Нет профессионалов, их вымыли, они пошли зарабатывать в бизнес структуры и к олигархам. У одного из олигархов охранная структура, я не буду называть фамилии, составляет две тысячи человек, там половина бывших милиционеров и работников прокуратуры, а другая – бывшие работники СБУ», – сказал он.

Кроме того, генерал-майор СБУ в отставке отметил, что украинские спецслужбы стремительно деградируют, потому что Западу не нужна сильная Украина.

«Я вам скажу такую вещь, и со мной согласятся силовики: президенту, чтобы не иметь зашкваров и сливов, нужно иметь сильную СБУ. Но через пару месяцев она уже не будет сильной, она не будет даже средней силы. У нас уничтожают серьёзную структуру. Почему она не нужна? Она не нужна нашим западным партнёрам, у них есть сильные спецслужбы. Для чего им сильная спецслужба на Украине, которую они рассматривают не как члена НАТО и ЕС, а как какой-то придаток», – заключил Вовк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак являются опухолью на теле государства, которую давно пора оперировать.