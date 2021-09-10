Львовский политик: «Расследование» CNN по вагнеровцам – сигнал Зеленскому от Байдена»

10.09.2021 11:05 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В Соединенных Штатах недовольны итогами визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Львовского облсовета Тарас Чолий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, в недавнем сюжете CNN о задержанных в Белоруссии гражданах РФ (дело вагнеровцев) содержалась мягкая информация о том, что в провале спецоперации виновата украинская власть.

«Расследование CNN, о котором они говорят, что там нет никаких фактов, на самом деле, там анонимные источники. Мы знаем, что CNN – это одно из ведущих информационных агентств мира. Кроме того, это медиа, приближенное к партии демократов США, то есть к Байдену. Очевидно, что встреча, которая имела место между президентом Украины и президентом Байденом в США была не то что нерезультативной для Украины, а она была формальная. То есть США сказали: «Да, мы готовы вас защищать и помогать, но вы должны что-то делать». И две ключевые проблемы, которые выделяют американские политики, – это засилье российской агентуры в государственных органах власти», – сказал политик.

«А другая проблема, ключевая, которую Зеленский не собирается, очевидно, решать, – это влияние тотальное олигархата на политику в Украине. Потому что мы же прекрасно понимаем, сегодня государством не руководит господин Зеленский. Им руководит Ермак, им руководит Коломойский, Ахметов и другие группы влияния, которые, очевидно, являются приближенными намного больше к российской мафии, чем к каким-то демократическим принципам и украинскому государству», – заявил Чолий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в украинском парламенте подрались из-за вагнеровцев.

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