Черногорию переформатируют по украинскому сценарию

31.12.2019, Москва, Олег Кравцов

Прозападные власти Черногории не скрывают, что используют опыт Украины по в попытке легализовать православных раскольников.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации отмечается, что принятый со скандалом и драками в парламенте Черногории закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» угрожает изъятием в пользу государства имущества Сербской православной церкви, включая монастырь Острог и несколько сотен других святынь.

По мнению газеты, прозападный черногорский президент Джуканович, при котором страна стала членом НАТО, несмотря на протесты, таким образом пытается завершить очередной этап переформатирования государственного курса.

«Когда в 2006 году Джуканович вывел страну из союзного государства с Сербией, Черногория тем не менее оставалась в составе канонической территории Сербской православной церкви. Рвущегося на Запад Джукановича такое положение дел не устраивало, поэтому он обвинил СПЦ в религиозной монополии и по сути задался целью создать новую церковь. Фундаментом для нее станет раскольническая НПО «Черногорская православная церковь», для которой Джуканович собирается добиваться томоса об автокефалии, не скрывая, что действует по кальке украинских властей», – пишет издание.

При этом газета обращает внимание, что работа над скандальным документом ускорилась после визита в Черногорию посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека.

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