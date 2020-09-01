Черногорская оппозиция оправдывается, что уже не сможет отказаться от НАТО

01.09.2020, Москва, Олег Кравцов

После поражения на парламентских выборах в Черногории прозападной власти появилась некоторая надежда на смену антироссийского внешнеполитического курса страны. В Москве же к этим надеждам относятся скептически.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, глава оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор Здравко Кривокапич заявил СМИ, что надеется на улучшение отношений с Россией.

В свою очередь представитель одной из партий альянса «Демократический фронт», входящего в оппозиционную коалицию, Милан Кнежевич.сказал изданию, что наступает эпоха хороших взаимоотношений между Москвой и Подгорицей. Он также добавил, что внешним приоритетом для Черногории останется членство в ЕС, но призвал развивать отношения с историческими союзниками страны – Сербией и Россией.

«В будущем правительстве будут обсуждать вопрос санкций в отношении России. На мой взгляд, начинается новая эра теплых отношений с РФ, которая может привести к отмене санкций как в ЕС, так и со стороны Черногории», – считает Кнежевич.

Правда, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев куда более осторожен в оценках.

«Пока я не склонен преувеличивать значение происходящего и считать, что Черногория будет локомотивом проведения российских интересов на Западе. Россия ждет не радикальных, а качественных перемен в двусторонних отношениях с Черногорией», – отметил сенатор.

При этом Кнежевич, отвечая на вопрос об отношении к НАТО, заявил, что он и его коллеги выступали против вступления Черногории в альянс, «но это произошло в 2017 году и отменить это решение уже никто не в силах».

Напомним, что решение о вступлении в НАТО было принято черногорским парламентом три года назад. Учитывая раскол в обществе по этому вопросу, власть не рискнула провести референдум.

Кроме того, эксперты полагают, что пока преждевременно говорить о падении прозападного президента Мило Джукановича в Черногории по итогам парламентских выборов.