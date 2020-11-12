Черногорская полиция разогнала слезоточивым газом молодых православных граффитчиков

12.11.2020, Подгорица, Алексей Топоров

В пригородном поселке столичной Подгорицы – Донье Горице, полицейские не позволили молодежи нанести на стену граффити в виде часовни митрополита Петра II Негоша в Ловчене.

Восстановление исторической часовни было намерением покойного митрополита Амфилохия, против чего выступали черногорские националисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Граффити в виде часовни было нарисовано на стене в Донье Горице в понедельник вечером, после чего от местных националистов поступила жалоба в полицию, которая прибыла на место и арестовала четырех православных уличных художников.

На следующее утро коммунальщики закрасили рисунок, но через какое-то время на его месте появилась надпись «Мы все вернем».

По всей видимости, полиция находилась в засаде, подкарауливая граффитчиков, поскольку как только они прибыли на место вместе с группой поддержки минувшей ночью, то сразу же там появилось спецподразделение в касках и шлемах. Разгоняя молодых людей, правоохранители применили слезоточивый газ.

Восстановить часовню Петра II Негоша в Ловчене в свое время планировал скончавшийся недавно митрополит Черногорский и Приморский СПЦ Амфилохий (Радович).

«Хотим восстановить церковь в Ловчене, – заявлял владыка Амфилохий в сентябре этого года. – Мы вернемся к этому, надеюсь, в следующем году…».

Однако намерения митрополита Сербской православной церкви вызвали резко негативную реакцию у так называемых «черногорских патриотов», к числу которых относятся националисты, поддерживающие режим черногорского диктатора Мило Джукановича, его Демократическую партию социалистов (ДПС) и раскольничью Черногорскую православную церковь.

Петр II Петрович-Негош – один из представителей знаменитой династии теократических правителей Черногории, совмещавшей духовный и государственный титулы. Был также известен как поэт и большой союзник России, всячески укрепляя связи черногорского и российского государств. Никогда не отделял себя и свой народ от сербской нации, напротив всячески подчеркивал принадлежность черногорцев к сербам, в частности в своих поэмах

В завещании Петр II Негош просил похоронить его на горе Ловчен в установленной им часовне. После его смерти в 1851 году посмертную волю покойного выполнить побоялись из-за опасения нападения со стороны турок, а в 1855, когда опасность миновала, выполнили ее.

Историческая часовня Негоша

В 1942 году часовню повредили итальянские оккупанты. В 1951 году коммунистические власти Югославии приняли решение снести часовню, выстроив на ее месте мавзолей, выполненный хорватским архитектором Иваном Мештровичем в стиле, сочетающем мотивы античного язычества и монументального соцреализма.

Мавзолей Негоша

Черногорско-Приморская митрополия СПЦ планирует восстановить часовню, согласно завету Негоша, не уничтожая мавзолея.