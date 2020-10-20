Черногорские гайдуки обещают достать Джукановича даже в лесу

20.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Продолжатели традиций черногорских гайдуков из Жабляка написали письмо в ответ на слова президента страны Мило Джукановича о том, что тот всегда готов уйти в лес партизанить.

Гайдуки попросили диктатора не примазываться к вековым черногорским повстанческим традициям.

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В своем обращении к Джукановичу черногорские гайдуки напомнили о том, что в прежние времена их предшественники уходили в леса именно с наступлением холодов, то есть сейчас. Но при этом посоветовали Джкуновичу не менять мягкое кресло и теплый кабинет на лес, поскольку он может простудиться.

«От имени подавляющего большинства граждан Черногории мы можем свободно сказать тебе: «Прекратит защищать нас или государство!», – заявили гайдуки из Жабляка. – Это было бы намного лучше для граждан, и для этого государства, а также для тех предыдущих государств, на руинах которых было создано это…

Если бы кто-то выполнял все функции, которые ты выполняешь, вместо тебя, сегодня и люди, и государство были бы в гораздо лучшем положении. Когда ты уничтожил все государственное имущество и имущество народа, тогда ты вспомнил, что есть еще и церковное имущество. Затем ты вспомнил о церкви, но не как верующий, иначе бы ты сначала крестился, и даже исповедал свои грехи, а теперь ты принимаешь решение о канонической структуре и церковном порядке Сербской православной церкви в Черногории. То есть хочешь решить то, что Святой Савва решил тысячу лет назад? Что ты надумал про себя?».

Гайдуки заметили, что как только Джуканович покусился на православные святыни, люди лишили его власти на парламентских выборах, несмотря на административный ресурс и многочисленные фальсификации.

«Теперь, когда ты был свергнут с престола ….ты вспомнил о защите государственности, бунте в лесу и, вдобавок ко всему, выступил с угрозами разрушить основу, то есть краеугольный камень храма, посвященного королю Николе в Цетине. Какую государственность и от кого ты намерен защищать? От людей, которых довел до края бедности? Кажется, что эту страну, как и предыдущие, надо было защищать от тебя и других подобных тебе. Собираешься снести камень в фундамент церкви? Что ж, ни один оккупант с нами не поступил так, не говоря уже о правителях Черногории».

Гайдуки считают, что Мило Джуканович возомнил о себе то, что он больше, чем люди и Сербская православная церковь, и что государство является его частной собственностью, поэтому «свержение с престола» обескуражило его.

«Когда двадцать лет назад мы организовали первые народные собрания, называемые хайдукскими собраниями на склонах Дурмитора, вы и ваши соратники смеялись над этим. Когда мы пригласили родственные и братские объединения казаков из братской России, против которой вы тем временем ввели санкции, вы продолжили потешаться над нами. Пришло время всей Черногории посмеяться над вами и вашими воровскими повадками. .. Вот так вы всегда с нами на противоположных сторонах, как в плане развала совместного государства с Сербией, так и в отношении Косово, и в плане пакта НАТО, и в плане церкви ….».

Черногорские гайдуки встречают русских казаков.

Черногорские гайдуки считают, что угрозы Джукановича уйти в лес – пустое бахвальство, но и призыв к его сторонникам-националистам к бунту и терроризму.

«Просто чтобы ты знал, терроризм – самое серьезное преступление в каждой стране. Так что не делай этого, застрянешь в тюрьме. Но если ты чудесным образом уйдешь в лес, мы из ассоциации гайдуков, как волонтеры, предоставим свои услуги законным органам государственной безопасности Черногории, чтобы мы могли защитить государство от тебя», – говорится в письме.