Черногорские националисты отметили свой провал автомобильной пробкой

19.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Сторонники Демократической партии социалистов, проигравшие на недавних муниципальных выборах в городе Никшич, нарушив карантин, устроили автопробег.

Автопроцессия с флагами и фальшфейерами к неудовольствию горожан создала большую пробку в центре города.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», черногорские националисты собрались возле стадиона футбольного клуба «Сутьеска». После чего сбившись в автоколонну и, размахивая флагами, поджигая фальшфейеры и распевая патриотические песни, проехались по центру города Никшич. При этом процессия периодически останавливалась, что создавало проблемы для движения других авто, и по ходу движения автоколонны постоянно образовывались пробки.

Что интересно, городское отделение проигравшей на муниципальных выборах Демократической партии социалистов (ДПС) обратилось к своим сторонникам с просьбой воздержаться от уличных акций, чтобы не нарушать ограничения, введенные в стране в связи с эпидемией коронавируса. А также потому, что праздновать, собственно, было нечего.

Напомним, что 14 марта, во втором по величине городе Черногории – Никшиче, сербский блок «За будущее Никшича» в коалиции с умеренно-либеральными силами, ранее составившими правительство страны, победил националистическую коалицию «Европейская команда Никшича», ядро которой составила ДПС. Характерно, что сербские силы выступили самостоятельно из-за неоднократного предательства со стороны «соратников» по коалиции, представляющих умеренно-прозападные политические силы Черногории.

В частности, на недавнем заседании Комитета по внешней политике Европарламента вице-премьер Черногории, албанец Дритан Абазович заявил о том, что его страна не повернет в сторону России.

«Есть опасения, что мы являемся пророссийским правительством, что нас поддерживают оппоненты ЕС, но я хочу вас заверить, что это неправда. Я не могу сказать, что все наши сторонники на 100% привержены интеграции в ЕС, но правительство на 101%. Тот, кто хочет хоть немного отклониться от этого курса, не сможет в будущем быть нашим партнером», – заявил политик.

Также политические лидеры сербов не были включены в состав нового правительства, которое отказалось выйти из антироссийских санкций. Единственным позитивным шагом либералов стала отмена прежней редакции дискриминировавшего СПЦ «Закона о свободе вероисповедания».

Тем не менее, чтобы составить большинство в Скупщине Никшича, сербской коалиции придется вновь блокироваться с либералами-западниками против националистов Мило Джукановича.