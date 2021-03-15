Черногорские сербы победили партию диктатора Джукановича во втором городе страны

15.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербский блок «За будущее Никшича» в коалиции с умеренно-либеральными силами, ранее составившими правительство страны, победил националистическую коалицию «Европейская команда Никшича».

Характерно, что черногорские сербы, после предательства союзников по коалиции, шли на выборы самостоятельно, но им придется формировать с ними большинство в муниципальной Скупщине.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», поражение в Никшиче, стало серьезным провалом националистической Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, который раньше полностью контролировал этот второй по величине город Черногории.

По данным местного Центра Мониторинга (CeMI), «Европейская команда Никшича», костяк которой составляют функционеры Демократической партии социалистов (ДПС), по итогам муниципальных выборов набрала 40,4% голосов, блок «За будущее Никшича», составленный на основе сербского Демократического фронта – 25,9%, блок спикера Скупщины Черногории Алекса Бечича «Мир – Наша Нация» – 23,2%, блок вице-спикера черногорского правительства Дритана Абазовича «С черного на белое» – 4,5%, Народное движение скандального бизнесмена Миодрага «Дака» Давидовича – 3,3%.

Косовские сербы поздравляют черногорских с победой в Никшиче.

«Для меня большая честь быть во главе этой коалиции, и я никогда не откажусь от этих людей, – заявил лидер блока «За будущее Никшича» Марко Ковачевич. – Я буду градоначальником муниципалитета Никшич от коалиции «За будущее Никшича », а не от какой-либо другой коалиции. Составляющий ядро этого блока Демократический фронт уже 30 лет возглавляет сопротивление в Черногории и никогда не сдавался».

В свою очередь лидер сербского Демократического фронта Андрия Мандич, комментируя разгром ДПС, отметил, что это победа положит конец всевластию клики Джукановича:

«Эта большая победа, которая перечеркнула все ожидания ДПС и представителей организованной преступности, – отметил сербский политик. – Потому что они были убеждены, что победят. Теперь же вместе с занявшим третье место блоком премьера Кривокапича и председателя Скупщины Алексы Бечича мы сможем сформировать региональную власть».

При этом входящий в сербский Демократический фронт председатель Движения за перемены, депутат Скупщины Небойша Медоевич был менее политкорректен по отношению к вчерашним союзникам, которые ради лояльности Запада предали политических лидеров черногорских сербов.

«Мы победили президента государства, премьер-министра и председателя Скупщины, посольство, медиа-концерн Vijesti, НВО, АНБ (спецслужбы – ред.), полицию и все нетронутые структуры старого режима…. У нас есть своя идеология, программа, идеи и люди. И самое главное, чтобы у нас есть наши верные избиратели !!! Выборы в Никшиче показали, что правительство, в котором 90 процентов членства имеет URA (умеренное либеральное прозападное движение Дритана Абазовича – ред.) и владельцы Vijesti, неустойчиво, и что требования Демократического Фронта о переформатировании правительства являются оправданными и легитимными», – написал политик в фейсбук.

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Сербы Никшича празднуют победу.