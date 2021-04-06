Черногорские сербы поднялись против отставки министра, не признавшего липовый «геноцид»

06.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Накануне вечером в Подгорице, Баре, Беране и Бьело Поле прошли стихийные акции в поддержку министра и прав человека Владимира Лепосавича.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич под давлением Запада решил отправить министра в отставку за отказ признать «геноцид в Сребренице».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в акциях в поддержку Владимира Лепосавича приняли участие представители сербских партий Черногории – Демократический фронт, Демократическая Черногория, Правильная Черногория и Рабочая партия, чьи представители заявили, что не поддержат отставку министра.

Владимир Лепосавич.

По имеющейся информации около сотни протестующих собрались возле здания правительства Черногории в Подгорице, перекрыв прилегающие дороги. Они скандировали оскорбления в адрес спикера парламента Черногории Алексы Бечича и кричали, что тот предал Косово. На одном из мостов черногорской столицы был растянут баннер: «Из-за Сребреницы с должности снимают серба! Помните, геноцида не было!».

Два дня назад Бечич поздравил Глаука Коньюфцу с избранием на пост президента косовского парламента и сказал, что Приштина может рассчитывать на помощь Подгорицы

В знак поддержки Лепосавича протестующие также на полчаса перекрыли дорогу Беране – Биело Поле.

Напомним, что премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич направил в Скупщину запрос об отставке министра юстиции и прав человека Владимира Лепосавича. Кривокапич заявил, что слова Леопсаввича по Сребренице «подлили масла в огонь».

Ранее министр юстиции и прав человека Черногории Владимир Лепосавич публично отказался признавать антисербский, придуманный Западом миф о «геноциде в Сребренице», сославшись на то, что он был признан таковым Гаагским трибуналом, не признавшим массовые убийства сербов в Косово и Метохии. В ответ США и ЕС на официальном уровне начали требовать от руководства Черногории признать события в Сребренице «геноцидом», что и было сделано.

Боснийский шахтерский городок Сребреница в последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербскойприняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда было целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

Далее США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей». При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.

«Если бы армия Республики Сербской хотела провести геноцид, то она закрыла бы анклав, чтобы никто не смог убежать. Вместо этого с юго-востока и востока были оставлены коридоры для беспрепятственного выхода мирных жителей, – написал в своей книге португальский генерал Карлос Мартинс Бранко, бывший в 90-е заместителем главы миссии ООН по Хорватии и Боснии и Герцеговине. – В ходе штурма Сребреницы было много погибших, но даже по истечении двадцати с лишним лет никто не может назвать точное число жертв и характер смерти: были ли это военные, убитые в ходе боев, казненные военнопленные, гражданские лица.

Цифра в восемь тысяч человек превратилась в неприкосновенную правду, и любой, кто позволит усомниться в ней, автоматически будет обвинен в отрицании геноцида. Тот факт, что 3000 человек, которые были объявлены пропавшими без вести, были обнаружены в списке избирателей на выборах, состоявшихся в сентябре 1996 года, ничего не изменил».

«Это военное преступление, но о геноциде бошняков вести речь нельзя, поскольку сербские силы должным образом эвакуировали всех гражданских лиц, женщин, детей и стариков из зоны боевых действий», – согласился с коллегой командовавший миротворцами ООН в секторе «Сараево» канадский генерал-майор Луис Маккензи.

Бошнякские боевики 7 января 1993 года, на Рождество, уничтожают сербское село Кравица под Сребреницей.