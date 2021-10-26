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26.10.2021 15:47 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Изменения в Конституцию, Политика, Украина
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Черновол обвинил Зеленского в подготовке переворота

Новости УкраиныВ ближайший год президент Украины Владимир Зеленский попытается провести конституционный переворот. Об этом в...

В ближайший год президент Украины Владимир Зеленский попытается провести конституционный переворот.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший соратник свергнутого президента Виктора Януковича Тарас Черновол, сегодня обслуживающий интересы Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, после избрания Зеленского на пост президента, у меня лично жёстко зафиксировалось в памяти, когда он говорил: «Ребята, мы победили, мы президенты, а где полномочия? Не понял, где полномочия!» Помните, как он озвучивал мегапрофанации на пресс-конференции: «Я думал, что смогу их всех сам садить, а мне говорят: ай-ай-ай». Человек, который имеет диплом юридического факультета, не знает про существования юриспруденции, даже не догадывается о её существовании. Человек, который уже пару лет у власти, даже не представляет, что в стране есть Конституция», – сказал предавший Януковича политик.

«На самом деле, о чём идёт речь в заявлении Данилова, это, конечно, пока угождение желаниям Зеленского. Я не исключаю, что в течение полугода или года они осуществят конституционный переворот, если мы это позволим сделать. Он сделает что-то вроде Януковича, скажем, через тот же самый Конституционный суд, который они доломают и добьют к тому времени, и признают, что в 2014 году незаконно вернули Конституцию, которую перед этим испортил Янукович. Это очень похоже на Данилова и Зеленского, они попробуют это сделать», – заключил Черновол.

Напомним, ранее в Москве заявили, что, судя по тому, какие в офисе президента Украины обсуждаются кандидатуры на те или иные должности, можно сказать одно: у Зеленского очень серьёзные проблемы с кадрами.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине происходит завершение узурпации власти, и те, кто её узурпировал, уничтожат государство. В результате Украина в её нынешних границах исчезнет.

Напомним, ранее в Москве заявили, что, судя по тому, какие в офисе президента Украины обсуждаются кандидатуры на те или иные должности, можно сказать одно: у Зеленского очень серьёзные проблемы с кадрами.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине происходит завершение узурпации власти, и те, кто её узурпировал, уничтожат государство. В результате Украина в её нынешних границах исчезнет.

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