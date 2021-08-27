Чичерина отказалась от политических игр на страданиях Донбасса

27.08.2021 22:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Рок-певица Юлия Чичерина, известная своей поддержкой ополченцев Донбасса, вышла из движения «За правду!», возглавляемого Захаром Прилепиным, еще до его объединения с партией «Справедливая Россия».

Об этом она заявила изданию «Накануне.ру», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди-то те же, и повадки их, конечно, стали заметны на первом же совместном мероприятии “За правду”. Это обычное людское сообщество, где каждый думает только о себе и своих близких, а на вид все по законам шоу-бизнеса. Это сразу заметно стало, обещания и красивые слова на публику лишь, а на деле просто обеспечивают себя и свои семьи карьерой и финансами. Меня же просто пытались цинично использовать, но интересы у нас разные и вряд ли сработаемся», – сказала Чичерина.

Она утверждает, что члены «За правду» отказали ей в выдаче паспорта ДНР.

«Оказалось, в 2017 году как раз эта тусовка отказала мне в выдаче паспорта ДНР, а выдали его в итоге Никите Джигурде… Подробности всплывают, все тайное становится явным, и если ты интрижки, лесть и ложь называешь “правда”, через какое-то время она вывернется и покажет своё дно. Сколько их ещё будет – этих слияний, пертурбаций, и во что этот спойлер превратится, в итоге одному Богу известно! Идея хорошая, но чрезмерно коммерческая. Ещё бы взять туда Диму Быкова, “друзей” Прилепина – и будет отличная тусовка, могут Протасевича взять для пущей толерантности. Я думала, они будут прибираться в продажном укропам шоу-бизнесе и СМИ, а в итоге это все становится этим самым шоу-бизнесом! Люди не ангелы, конечно, пусть собираются в свои партии и рассказывают свои сказочки друг другу и делают вид, что верят», – заключила Чичерина.