Чийгоз обещает Крыму «кровь ради победы Украины»

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские националисты и радикалы продолжат бороться за возращение Крыма под контроль Киева, даже если ради этого придётся пролить кровь многих жителей полуострова.

Об этом в ходе съезда парламентской партии «Европейская солидарность» заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обязательно этого врага (Россию – прим. ред.) победим. Мы освободим всех, и территории обязательно. В Крыму нас всех ждут. Они не будут останавливать сопротивление оккупанту.

Да, будет ещё кровь, но это путь к победе. И мы обязательно победим», – сказал он.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, который планировали совершить двое исламистов, вероятно, связанных с украинскими и западными спецслужбами.

Также, ранее меджлисовские террористы пригрозили Владимиру Зеленскому серией терактов по всей стране в случае, если он начнёт переговоры по возобновлению водоснабжения Крыма.