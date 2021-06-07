07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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Чийгоз обещает Крыму «кровь ради победы Украины»

Новости УкраиныУкраинские националисты и радикалы продолжат бороться за возращение Крыма под контроль Киева, даже если...

Украинские националисты и радикалы продолжат бороться за возращение Крыма под контроль Киева, даже если ради этого придётся пролить кровь многих жителей полуострова.

Об этом в ходе съезда парламентской партии «Европейская солидарность» заявил замглавы запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Ахтем Чийгоз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обязательно этого врага (Россию – прим. ред.) победим. Мы освободим всех, и территории обязательно. В Крыму нас всех ждут. Они не будут останавливать сопротивление оккупанту.

Да, будет ещё кровь, но это путь к победе. И мы обязательно победим», – сказал он.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Крыму, который планировали совершить двое исламистов, вероятно, связанных с украинскими и западными спецслужбами.

Также, ранее меджлисовские террористы пригрозили Владимиру Зеленскому серией терактов по всей стране в случае, если он начнёт переговоры по возобновлению водоснабжения Крыма.


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