Членовредительство не спасло – в Киеве двух нацистов отправили под стражу

31.08.2021 00:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Печерский районный суд Киева отправил на 2 месяца под стражу неонацистов Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука по подозрению в хулиганских действиях во время митинга около Офиса президента 14 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе неонацистского движения «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, Довбыш вместе с Дмитрием Кухарчуком организованной группой пришли к Офису президента. При себе у них были заранее заготовленные предметы для нанесения телесных повреждений.

В результате из-за их противоправных действий от газа (ожоги глаз) пострадали семь полицейских и один нацгвардеец. В частности, Довбыш, по данным следствия, ударил ногой одного из силовиков.

Одновременно с заседанием под стенами суда состоялся митинг праворадикалов. Они требовали прекратить «гонения на ветеранов» и освободить задержанного. Больше всех возмущался главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий.

«Если ты депутат «Слуги народа» Трухин, то ты можешь пьяный попадать в ДТП и сбивать людей. Если ты Ермак, то можешь совершенно спокойно сдать России операцию украинских спецслужб и оставаться при этом главой ОП и прекрасно себя чувствовать…

Если же ты ветеран – будь готов отправиться в СИЗО без альтернативы залога или возможности взятия на поруки и домашних арестов. Если ты ветеран – твое место на фронте, пока Зеленский развлекает публику, или в тюрьме, пока Зеленский президент», – сказал Билецкий.

В свою очередь, боевик Дмитрий Кухарчук, ожидающий своего заседания суда, которое должно состояться позже, выступал настолько рьяно, что в знак протеста порезал себе руку.

«Нас не запугать ни СИЗО, ни пытками, ничем. Потому что, вынося раненых друзей, мы видели много крови, которой в жизни не видал ни Монастырский, ни Ермак, ни Баканов, ни Зеленский. Но если они так хотят моей крови – вот вам моя кровь!» – провозгласил он.

Тем не менее, порез оказался неглубоким, и рану тут же перевязали футболкой, снятой с одного из «побратимов».

В результате суд избрал меру пресечения обоим боевикам в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, ранее в Киеве рассказали, что боевики «Нацкорпуса», лишившись покровительства Арсена Авакова, остались «беспризорными» и ищут, к кому пойти на службу.