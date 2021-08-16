Погребинский: «Нацкорпус» провалил «смотрины» для перехода «под крыло» Порошенко

16.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Произошедшая на выходных попытка штурма Офиса президента Украины боевиками «Нацкорпуса» была своеобразными «смотринами», которые проводила верхушка праворадикальной организации, надеясь получить нового спонсора в лице Петра Порошенко после ухода с поста экс-главы МВД Арсена Авакова.

Такую версию в эфире телеканала «Первый независимый» озвучил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национальный корпус» считается самой влиятельной националистической организацией, которая имела хорошее финансирование. Считалось, что министр внутренних дел был их «крышей», спонсором, и все их планы были легко реализованы. А их планами было, я думаю, всё-таки пройти к Офису президента и показать, что на самом деле у президента могут быть серьёзные проблемы, если он и далее будет оказывать давление на бандитов, которых задержали в Харькове по обвинению в рэкете», – сказал Погребинский.

По его мнению, радикалы попытались продемонстрировать свою силу, но провалили задание.

«Это была достаточно жесткая форма задержания, и «Национальному корпусу» надо было как-то ответить. Но всё это происходит в момент переходного периода, когда Аваков ушёл, а какой-то новой «крыши» во власти у них пока не случилось. По разным слухам, Порошенко хочет взять «Нацкорпус» под своё финансирование. Но эта проверка, которая была, не способствует успешным переговорам «Нацкорпуса». Билецкий дал команду прорываться. Необдуманная команда, потому что не было уверенности, что её можно реализовать. Раз так, то руководитель её давать не может, он проиграл, не получилось. И потом пришлось двигаться куда-то в бессмысленном направлении к дому, где уже давно не живёт президент Зеленский. Поэтому они, скорее, проиграли», – резюмировал эксперт.