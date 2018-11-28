28.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Украина
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Что, кингстоны заело? – 25 ноября признали днем величайшего позора ВМС Украины

Моряки ВМС Украины не должны были сдавать свои плавсредства росссийским пограничникам.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Есть куча вариантов действий. Хотя бы затопиться. Что кингстоны заели? Или вода слишком холодная. Мне кажется, что в этом случае российские моряки отнеслись бы к их решению с уважением. Но не выбегать на палубу и не прятаться в гальюнах, чтобы вас спецназ оттуда выковыривал», – сказал Ченнык.

Он также осудил и действия командования ВМС Украины.

«Когда командир одного из кораблей просто в истерике кричал в эфир «помогите», его командование просто заткнулось. Их бросили, как мясо акулам. Как только им помахали платочками в Одессе, их списали», – отметил эксперт.

Он считает, что 25 ноября стал днем величайшего позора ВМС Украины.

«Как страна предала своих военнослужащих, так и военнослужащие не смогли действовать в соответствии с уставом и присягой. Это уникальное явление в мире, когда военный корабль задержан. Я как офицер, который много чего прошел, говорю: вы позор Украины», – сказал Ченных.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

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